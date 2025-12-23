Holandija: Devet osoba povređeno, automobil uleteo u grupu ljudi

AMSTERDAM - Najmanje devet osoba je povređeno u ponedeljak uveče, kada je automobil udario u grupu ljudi na božićnoj paradi u Nunspetu, u pokrajini Gelderland u Holandiji, saopštila je holandska policija.

Tri osobe su zadobile teške povrede, potvrdila je policija okruga Gelderland, prenosi NL Tajms. U saopštenju se navodi da je, prema preliminarnoj istrazi, do nesreće došlo slučajno, a 56-godišnja žena koja je vozila je privedena na ispitivanje. Prema pisanju nekih lokalnih medija, njoj je pozlilo dok je bila za volanom, navodi holandski portal. Policija je navela da je ona "zadobila lakše povrede". "Ona je u pritvoru kao osumnjičena, kao što je uobičajeno u slučaju