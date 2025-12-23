Sedam javnih preduzeća postalo DOO: tiha promena sa velikim posledicama

Serbian News Media pre 2 sata
Sedam javnih preduzeća postalo DOO: tiha promena sa velikim posledicama
Iz JP u DOO prešli su: Pošta Srbije, Putevi Srbije, Emisiona tehnika i veze, Srbijavode, Zavod za udžbenike, Skloništa Beograd, Javno preduzeće „Mreža-Most“, zaduženo za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u AP Kosovo i Metohija Odluku je donela Vlada Srbije na osnovu Zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu Republike Srbije. Za ova preduzeća donete su i odluke o izmenama osnivačkih akata. Definisani su novi
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Pošta, Putevi Srbije i još nekoliko javnih preduzeća zvanično prelaze u d.o.o.

Pošta, Putevi Srbije i još nekoliko javnih preduzeća zvanično prelaze u d.o.o.

Biznis.rs pre 4 sati
Pošta Srbije, Putevi Srbije i druga javna preduzeća pretvorena u d.o.o.

Pošta Srbije, Putevi Srbije i druga javna preduzeća pretvorena u d.o.o.

Pressek pre 4 sati
Sedam javnih preduzeća postalo DOO: tiha promena sa velikim posledicama

Sedam javnih preduzeća postalo DOO: tiha promena sa velikim posledicama

Pravo u centar pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoVlada SrbijeMetohijaKosovo i MetohijaSrbijavodePutevi Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Direktor „Telekom Srbija“ izgleda više zna o sudbini United media nego urednici

Direktor „Telekom Srbija“ izgleda više zna o sudbini United media nego urednici

N1 Info pre 7 minuta
Istraživanje pred Kušnerovo povlačenje: Većina građana Srbije protiv projekta Generalštab

Istraživanje pred Kušnerovo povlačenje: Većina građana Srbije protiv projekta Generalštab

Nova ekonomija pre 2 minuta
Na Kopaoniku bez snega i milosti - pljeskavica košta 1.000 RSD, čak je i flaša vode luksuz

Na Kopaoniku bez snega i milosti - pljeskavica košta 1.000 RSD, čak je i flaša vode luksuz

Kamatica pre 37 minuta
Budžet Novog Pazara najmanji u odnosu na gradove slične veličine

Budžet Novog Pazara najmanji u odnosu na gradove slične veličine

Nova ekonomija pre 2 minuta
NBS: Proveravamo postupanje banke o reklamiranju kroz poruke na viberu

NBS: Proveravamo postupanje banke o reklamiranju kroz poruke na viberu

RTV pre 57 minuta