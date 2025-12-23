Pariz stotkom razbio anemičnu Zvezdu

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz u 18. kolu Evrolige, pošto ih je u Parizu savladao istoimeni klub 102:92 Crveno-beli su pobedom protiv Virtusa prekinuli niz od dva poraza u Evroligi.

Ali nisu uspeli da prekinu niz poraza u gostima u Evroligi, koji sada iznosi pet utakmica. Teško da je ekipa Saše Obradovića mogla da izabere mnogo povoljnijih mesta za takav poduhvat. Pariz je pred ovo kolo bio drugi najlošiji domaćin sa tri pobede i čak šest poraza, od čega dva vezana. Ekipa se našla u veoma lošem momentu, s obzirom da je poslednju pobedu u Evroligi zabeležila protiv Valensije 13. novembra, a od tada je vezana šest poraza. Međutim, Crvena zvezda