Sedam neobičnih božićnih običaja

Ako imate utisak da je pravi smisao Božića, koji se obeležava 25. decembra, zatrpan u gomili šarenog ukrasnog papira, običaji u nekim zemljama mogu da izgledaju prilično duhovniji i smisleniji.

Tradicije se drastično razlikuju od mesta do mesta, i oblikovane su okruženjem, istorijom, vrednostima, i klimom.

Iako se u mnogim zemljama razmenjuju pokloni, običaji darivanja su veoma različiti.

Ovi dugogodišnji običaji nam pokazuju da Božić ne mora da bude kupovina i razmena poklona, već da može da podrazumeva saradnju, kreativnost i posvećenost zajednici - od pevanja u crkvama osvetljenim svećama, do tihog odlaska na groblje, pa čak i divljenje paukovima.

Od sećanja na voljene koji su preminuli do igara u kojima učestvuje više generacija, ovo je sedam božićnih tradicija koje možete da primenite gde god da živite.

1. Island: Čitanje uz sveće posle božićne večere

Getty Images

Na Islandu, izdavači pred Božić objavljuju mnogo novih naslova, što je fenomen praznične sezone poznat kao Jólabókaflóð, odnosno „božićna poplava knjiga".

Ova tradicija potiče iz vremena Drugog svetskog rata kada je većina proizvoda bila ograničena, osim papira, pa su knjige postale najpraktičniji božićni poklon.

Danas ova tradicija podržava islandsko izdavaštvo, jača ljubav prema islandskom jeziku koji je u opasnosti od nestankaa i donosi radost ljubiteljima knjiga širom zemlje.

Na Badnje veče, 24. decembra, porodice razmenjuju poklone, večeraju, a zatim ostatak večeri čitaju nove knjige uz sveće, često i uz čokoladu ili omiljeno piće.

Iako se čini da je ovo izrazito islandski običaj, jedan je od najlakših koji može da se primeni bilo gde

2. Japan: Udovoljavanje voljenoj osobi

Kako u Japanu živi malo hrišćana, Božić se obeležava na veoma poseban način.

Umesto porodične proslave, Badnje veče u Japanu više liči na Dan zaljubljenih.

To je romantično veče rezervisano za parove.

Ulice su okićene, restorani nude posebne jelovnike, a luksuzni hoteli su često rasprodati.

Božićna trpeza takođe je drugačija.

Japanci slave uz kurisumasu keki, laganu tortu od patišpanja sa savršeno isečenim jagodama i šlagom.

U duhu ove tradicije, u uobičajenoj porodičnoj gužvi tokom praznika, izdvojte malo vremena samo za vašeg partnera.

3. Australija: Porodični kriket

Getty Images

Božić u Australiji je posvećen suncu, hrani i porodici.

To je i vreme da se zgrabi hladno pivo i palica i pobodu po tri vertikalna štapa kao priprema za veliku australijsku tradiciju - božićni porodični kriket.

Svi su pozvani i dobrodošli da učestvuju, bez obzira na godine.

To je jedini dan kada se kriket ne igra za pobedu, već da bi svi učestvovali.

Ako petogodišnji bratanac pri prvom pokušaju promaši lopticu, neko će mu najverovatnije progledati kroz prste i dozvoliti da ponovo izvede udarac.

Porodice primenjuju različita pravila - neke blaža, a neke stroža.

Oni koji slave Božić u hladnijim krajevima, mogu ili da se nadaju boljem vremenu ili da ogranizuju društvene igre.

4. Finska: Poseta precima

Odavanje počasti preminulim rođacima jedan je od najvažnijih božićnih običaja u Finskoj.

Na Badnje veče porodice posećuju groblja da zapale sveće za voljene koji više nisu sa njima.

Prema podacima internet stranice This Is Finland, čak tri četvrtine finskih porodica poštuje ovaj običaj, kada groblja pod snegom zatrepere plamenom sveća.

Iako su tada groblja puna ljudi, ova tradicija se smatra retkim trenutkom tišine i promišljanja tokom inače užurbanog prazničnog perioda.

Osim posete groblju, još jedna finska tradicija na Badnje veče je porodični odlazak u saunu.

5. Ukrajina: Slavljenje paukova

U zapadnoj Ukrajini, najtipičniji božićni ukras nije ni kuglica niti zvezda, već ukrašena paukova mreža.

Ovaj običaj potiče iz Legende o božićnom pauku, istočnoevropske narodne priče u kojoj pauk ukrašava jelku žene koja je suviše siromašna da bi mogla da priušti ukrase.

Ujutru se budi i zatiče njenu jelku kako blista od srebrnkastih niti, i od tog dana njena porodica više nikada nije ni u čemu oskudevala.

Ukrajinci prave prefinjene mreže od papira i žice i njima obavijaju njihove jelke.

Pronalaženje pravog pauka ili paučine na jelci smatra se srećom, a običaj je da se ne uklanjaju tokom ovog perioda.

Najjednostavniji način da primenite ovaj običaj je da ne dirate paučinu.

6. Danska: Ručno pravljenje ukrasa

Getty Images

Dan klippe klistre, što doslovno znači dan za „sečenje i lepljenje", neizostavan je božićni običaj u Danskoj.

U domovima, školama i na radnim mestima širom zemlje održavaju se radionice za pravljenje raskošnih venčića, pletenih zvezdi i papirnih srca, čime se praznični duh Božića unosi u učionice, kancelarije i dnevne sobe.

To je prilika da se ljudi okupe, uživaju u zajedništvu i budu kreativni, a pri ruci su im uvek æbleskiver (male božićne krofnice), kolačići i gløgg, jako dansko kuvano vino.

Posle godina vežbanja, čini se da Danci i od najtanjeg komadića papira mogu da naprave nešto čudesno, ali i najjednostavniji papirni venčić može da unese dašak skandinavskog običaja pravljenja rukotvorina u vaš dom

7. Venecuela: Na rolerima do crkve

U Venecueli, službe u crkvana oko Božića su radosne i često vrlo živopisne, uz zvona, petarde, a ponekad i vatromet.

Ali, najneobičniji običaj je način na koji vernici često dolaze do crkava - na rolerima.

Običaj je da se na prvu jutarnju misu (Misa de Aguinaldo), koja se od 16. do 24. decembra održava oko pet ili šest sati ujutru, ide na rolerima.

Deca obično ranije idu na spavanje da budu spremna za jutarnju službu, a mnogi odrasli po mraku kernu na rolerima sa drugim vernicima da zajedno stignu u crkvu.

To je omiljeni običaj u Venecueli, jer se na svečani događaj ide u opuštenoj atmosferi koja jača zajedništvo među komšijama koji zajedno voze rolere po mraku, tihim ulicama.

Ako roleri nisu opcija, odlazak na misu u lokalnu crkvu ili učešće u prazničnom događaju u lokalnoj zajednici može da pruži sličan osećaj zajedništva za Božić.

