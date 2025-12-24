Zelenski: Vašington i dalje posvećen postizanju mirovnog sporazuma

Beta pre 1 sat

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su SAD i dalje posvećene postizanju mirovnog sporazuma, nakon što je obavešten o razgovorima koje su ukrajinski pregovarači vodili sa američkom stranom.

Kako je preneo pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu, Zelenski je sinoć u svom redovnom obraćanju rekao da je dobio detaljan izveštaj sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustema Umerova i načelnika Generalštaba ukrajinskih oružanih snaga Andrija Hnatova, posle njihovih sastanaka sa američkim predstavnicima.

Zelenski je rekao da se pripremaju nacrti sporazuma i da su određene tačke razmatrane tokom razgovora.

"Ostajemo u stalnom kontaktu sa SAD i računamo na nastavak saradnje", rekao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je dodao da Vašington želi konačni mirovni sporazum, navodeći da Ukrajina u potpunosti sarađuje i da "nikada neće biti prepreka miru".

Međutim, naglasio je, Rusija mora da prestane da "sabotira diplomatiju" i da ozbiljno shvati okončanje rata.

Ukrajinski predsednik je takođe pozvao na kontinuirani pritisak na Moskvu da okonča agresiju, tvrdeći da međunarodna zajednica poseduje "sve neophodne instrumente" da to postigne.

(Beta, 24.12.2025)