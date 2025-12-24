Zelenski: Vašington i dalje posvećen postizanju mirovnog sporazuma

Beta pre 1 sat

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su SAD i dalje posvećene postizanju mirovnog sporazuma, nakon što je obavešten o razgovorima koje su ukrajinski pregovarači vodili sa američkom stranom.

Kako je preneo pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu, Zelenski je sinoć u svom redovnom obraćanju rekao da je dobio detaljan izveštaj sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustema Umerova i načelnika Generalštaba ukrajinskih oružanih snaga Andrija Hnatova, posle njihovih sastanaka sa američkim predstavnicima.

Zelenski je rekao da se pripremaju nacrti sporazuma i da su određene tačke razmatrane tokom razgovora.

"Ostajemo u stalnom kontaktu sa SAD i računamo na nastavak saradnje", rekao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je dodao da Vašington želi konačni mirovni sporazum, navodeći da Ukrajina u potpunosti sarađuje i da "nikada neće biti prepreka miru".

Međutim, naglasio je, Rusija mora da prestane da "sabotira diplomatiju" i da ozbiljno shvati okončanje rata.

Ukrajinski predsednik je takođe pozvao na kontinuirani pritisak na Moskvu da okonča agresiju, tvrdeći da međunarodna zajednica poseduje "sve neophodne instrumente" da to postigne.

(Beta, 24.12.2025)

Povezane vesti »

Zelenski: Ukrajina sarađuje sa SAD, važno da Rusija ne opstruira mirovne napore

Zelenski: Ukrajina sarađuje sa SAD, važno da Rusija ne opstruira mirovne napore

NIN pre 23 minuta
Zelenski: Vašington i dalje posvećen postizanju mirovnog sporazuma

Zelenski: Vašington i dalje posvećen postizanju mirovnog sporazuma

Serbian News Media pre 13 minuta
"Amerika i dalje posvećena postizanju mirovnog sporazuma" Zelenski primio izveštaj o pregovorima ukrajinske delegacije u SAD…

"Amerika i dalje posvećena postizanju mirovnog sporazuma" Zelenski primio izveštaj o pregovorima ukrajinske delegacije u SAD. "Računamo na nastavak saradnje"

Kurir pre 13 minuta
Zelenski: Pripremaju se nacrti mirovnog sporazuma, Vašington i dalje posvećen postizanju dogovora

Zelenski: Pripremaju se nacrti mirovnog sporazuma, Vašington i dalje posvećen postizanju dogovora

Nova pre 1 sat
Zelenski: Vašington i dalje posvećen postizanju mirovnog sporazuma

Zelenski: Vašington i dalje posvećen postizanju mirovnog sporazuma

N1 Info pre 1 sat
Zelenski: Vašington i dalje posvećen postizanju mirovnog sporazuma

Zelenski: Vašington i dalje posvećen postizanju mirovnog sporazuma

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVašingtonVladimir Zelenski

Društvo, najnovije vesti »

Kako da u hladnim zimskim mesecima povećate masno tkivo koje sagoreva kalorije

Kako da u hladnim zimskim mesecima povećate masno tkivo koje sagoreva kalorije

BBC News pre 8 minuta
Niški studenti 28. decembra prikupljaju potpise za izbore na (samo) jednoj lokaciji u gradu

Niški studenti 28. decembra prikupljaju potpise za izbore na (samo) jednoj lokaciji u gradu

Danas pre 18 minuta
Katolički vernici danas slave Badnji dan

Katolički vernici danas slave Badnji dan

Glas Šumadije pre 13 minuta
„Beograd u pokretu“ ima rešenje za rasterećenje saobraćaja na Smederevskom putu

„Beograd u pokretu“ ima rešenje za rasterećenje saobraćaja na Smederevskom putu

Danas pre 3 minuta
I u Vranju će se prikupljati potpisi za studentsku listu

I u Vranju će se prikupljati potpisi za studentsku listu

Vranje news pre 12 minuta