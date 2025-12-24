(Foto, video) Borio se protiv Gadafija, učestvovao u građanskom ratu Evo ko je načelnik Generalštaba Libije koji je večeras poginuo u padu aviona kod Ankare

Vlada Libije potvrdila je smrt još četiri osobe koje su bile u avionu zajedno sa Al Hadadom Al Hadad je bio istaknuti vojni lider Libije, rođen 1967. godine u Misrati Načelnik Generalštaba Libije, general Mohamed Al Hadad, poginuo je danas u padu aviona dok se vraćao sa zvanične posete Turskoj.

Vlada u Tripoliju potvrdila je njegovu smrt, kao i smrt još četiri osobe koje su bile u avionu. Načelnik Generalštaba Libijske vojske bio je jedna od centralnih figura u vojnom rukovodstvu Libije. Više o tome pročitajte u našem blogu. Rođen je 1967. godine u gradu Misrata, a diplomirao je na Libijskoj vojnog akademiji 1987. godine. Tokom karijere učestvovao je u građanskom ratu 2011. godine i služio u revolucionarnim snagama koje su se borile protiv režima Muamera
