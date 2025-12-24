Poseban alarm za ovaj grad nakon dramatičnog upozorenja RHMZ, hitno se oglasili "Putevi Srbije": Ovaj deo zemlje izbegavajte, biće okovan snegom, ovo su sve lokacije

Blic pre 1 sat
Poseban alarm za ovaj grad nakon dramatičnog upozorenja RHMZ, hitno se oglasili "Putevi Srbije": Ovaj deo zemlje izbegavajte…

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na snežne padavine u istočnoj Srbiji, sa mogućnošću formiranja značajnog snežnog pokrivača.

Sneg se očekuje u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine do 20 cm, a u planinama Karpatske oblasti preko 40 cm JP "Putevi Srbije" apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda u istočnoj Srbiji, danas i sutra očekuju snežne padavine uz formiranje snežnog pokrivača. Prema najavama RHMZ, u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Putevi Srbije apelovali na vozače da budu oprezni zbog očekivanog snega

Putevi Srbije apelovali na vozače da budu oprezni zbog očekivanog snega

Glas Zaječara pre 42 minuta
RHMZ izdao upozorenje na sneg i nanose: U istočnoj Srbiji i preko 40 centimetara

RHMZ izdao upozorenje na sneg i nanose: U istočnoj Srbiji i preko 40 centimetara

Glas Zaječara pre 27 minuta
(Radarski snimci) Ogromna ledena masa se nadvija nad Srbijom! Najjači udar nevremena tek sledi, evo kako će se kretati iz sata…

(Radarski snimci) Ogromna ledena masa se nadvija nad Srbijom! Najjači udar nevremena tek sledi, evo kako će se kretati iz sata u sat: Beograd da se spremi, zna se tačno vreme

Blic pre 1 sat
Putevi Srbije uputili apel vozačima: "Oprezno zbog snega"

Putevi Srbije uputili apel vozačima: "Oprezno zbog snega"

NIN pre 28 minuta
Vremenska prognoza za četvrtak: Oblačno i malo hladnije, ponegde sneg

Vremenska prognoza za četvrtak: Oblačno i malo hladnije, ponegde sneg

Serbian News Media pre 1 sat
Putevi Srbije apelovali na vozače da budu oprezni zbog očekivanog snega

Putevi Srbije apelovali na vozače da budu oprezni zbog očekivanog snega

Serbian News Media pre 1 sat
Stiže snežna vejavica, zabeleće se i gradovi širom Srbije: Evo gde će pasti i do 30 centimetara snega

Stiže snežna vejavica, zabeleće se i gradovi širom Srbije: Evo gde će pasti i do 30 centimetara snega

Telegraf pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi SrbijeSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Vučić o izborima za VST: Jedino su zahvaljujući nameštanjima u Novom Sadu uspeli da pobede za dva glasa

Vučić o izborima za VST: Jedino su zahvaljujući nameštanjima u Novom Sadu uspeli da pobede za dva glasa

N1 Info pre 22 minuta
Treća novogodišnja humanitarna trka "Resolution Run" u subotu na Kalemegdanu

Treća novogodišnja humanitarna trka "Resolution Run" u subotu na Kalemegdanu

N1 Info pre 2 minuta
Vučić: Imamo ogroman problem, ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela

Vučić: Imamo ogroman problem, ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela

Nova ekonomija pre 17 minuta
Otvorena deonica Moravskog koridora duga 14 kilometara, ceo koridor do septembra 2026.

Otvorena deonica Moravskog koridora duga 14 kilometara, ceo koridor do septembra 2026.

Nova ekonomija pre 12 minuta
Studenti u blokadi: Izbore nismo tražili radi preuzimanja vlasti, već isključivo kao sredstvo prinude

Studenti u blokadi: Izbore nismo tražili radi preuzimanja vlasti, već isključivo kao sredstvo prinude

Danas pre 23 minuta