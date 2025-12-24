Poseban alarm za ovaj grad nakon dramatičnog upozorenja RHMZ, hitno se oglasili "Putevi Srbije": Ovaj deo zemlje izbegavajte, biće okovan snegom, ovo su sve lokacije

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na snežne padavine u istočnoj Srbiji, sa mogućnošću formiranja značajnog snežnog pokrivača.

Sneg se očekuje u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine do 20 cm, a u planinama Karpatske oblasti preko 40 cm JP "Putevi Srbije" apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda u istočnoj Srbiji, danas i sutra očekuju snežne padavine uz formiranje snežnog pokrivača. Prema najavama RHMZ, u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine