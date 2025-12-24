U Beogradu danas i sutra ambasadorska konferencija, skup otvara Vučić

Skup okuplja ambasadore, šefove misija i generalne konzule Republike Srbije Paneli konferencije pokrivaju teme energetske bezbednosti, evropske integracije i izložbe Ekspo 2027 U Beogradu će danas i sutra biti održana Ambasadorska konferencija, koju organizuje Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, a skup će otvoriti predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Konferencija će početi sutra u 8 časova u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima