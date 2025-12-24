Putevi Srbije apelovali na vozače da budu oprezni zbog očekivanog snega

Danas pre 16 minuta  |  Beta
Putevi Srbije su danas apelovali na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer je prognozirano da će padati sneg.

To javno preduzeće je savetovalo vozačima da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. U istočnoj Srbiji danas i sutra padaće sneg uz stvaranje snežnog pokrivača, od 10 do 20 centimetara u nižim delovima Timočke i Negotinske Krajine do više 30 do 40 centimetara u planinskim predelima Karpatske oblasti. U ostalim regionima Srbije, južnije od Save i Dunava, sutra će se formirati manji snežni pokrivač, a sneg će biti
