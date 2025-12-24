Zelenski predstavio 20 tačaka mirovnog plana za Ukrajinu

Dojče vele
Zelenski predstavio 20 tačaka mirovnog plana za Ukrajinu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prvi put je javno izneo 20 tačaka mirovnog plana koji su pokrenule SAD. Rusija će svoj odgovor na taj plan uskoro dostaviti Vašingtonu.

Rusi i Ukrajinci su proteklog vikenda u odvojenim razgovorima sa američkim izaslanikom Stivom Vitkofom raspravljali o mirovnom planu za Ukrajinu i ocenili sastanke konstruktivnim. Prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, u dokumentu koji je on u sredu 24. decembra prvi put javno predstavio, sadržane su ukrajinske, ruske i američke pozicije. Zelenski je rekao da je u mnogim tačkama došlo do približavanja stavova, a ponegde i do konsenzusa. Zelenski
