Biometeorološka prognoza Batuta: Opasna pojava na teritoriji više okruga Srbije, bez uslova za talas hladnoće

Euronews pre 14 minuta  |  Autor: Tanjug
Biometeorološka prognoza Batuta: Opasna pojava na teritoriji više okruga Srbije, bez uslova za talas hladnoće
Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da će prognozirane minimalne dnevne temperature vazduha biti u kategoriji "opasne pojave" na teritoriji raškog, moravičkog, pirotskog, topličkog, pećkog, kosovskomitrovačkog, kosovskopomoravskog i kosovskog okruga 1. i 2. januara, a u pčinjskom i prizrenskom okrugu 2. januara, dodajući da ipak ne postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće, prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Batut: Minimalne dnevne temperature će 1. i 2. januara biti u kategoriji "opasne pojave"

Batut: Minimalne dnevne temperature će 1. i 2. januara biti u kategoriji "opasne pojave"

Newsmax Balkans pre 29 minuta
Novi Sad ipak bez snega? STIŽU ledeni dani u Srbiju Zima postepeno zahvata sve delove, ovo je tek početak BIĆE skijanja!

Novi Sad ipak bez snega? STIŽU ledeni dani u Srbiju Zima postepeno zahvata sve delove, ovo je tek početak BIĆE skijanja!

Dnevnik pre 14 minuta
Nova tura snega stiže u Srbiju: Radarski snimci otkrivaju kada stižu padavine (foto)

Nova tura snega stiže u Srbiju: Radarski snimci otkrivaju kada stižu padavine (foto)

Mondo pre 14 minuta
Batut: Opasna pojava na teritoriji više okruga Srbije, bez uslova za talas hladnoće

Batut: Opasna pojava na teritoriji više okruga Srbije, bez uslova za talas hladnoće

RTK pre 54 minuta
(Mape) Polarni vrtlog steže obruč nad Srbijom: Zima udara nikad jače, ovo je tek početak: Formira se ciklon nad Jadranom, a to…

(Mape) Polarni vrtlog steže obruč nad Srbijom: Zima udara nikad jače, ovo je tek početak: Formira se ciklon nad Jadranom, a to znači samo jedno!

Blic pre 49 minuta
Hitno se oglasio Batut: Opasna pojava na teritoriji širom Srbije

Hitno se oglasio Batut: Opasna pojava na teritoriji širom Srbije

Telegraf pre 59 minuta
Tokom večeri i noći biće i kiše i snega: Sutra oblačno i još hladnije nego danas

Tokom večeri i noći biće i kiše i snega: Sutra oblačno i još hladnije nego danas

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Milan Jovanovićvremebatutinstitut za javno zdravlje

Društvo, najnovije vesti »

Uspešno strašilo

Uspešno strašilo

Danas pre 24 minuta
Najgenijalniji način pakovanja poklona ove sezone – ljudi ne prestaju da dele ovaj video

Najgenijalniji način pakovanja poklona ove sezone – ljudi ne prestaju da dele ovaj video

Danas pre 29 minuta
Dekan Građevinskog: Kolektiv fakulteta od početka tvrdio da Spremić nije kriv

Dekan Građevinskog: Kolektiv fakulteta od početka tvrdio da Spremić nije kriv

Danas pre 1 sat
Kamioni čekaju samo na Sremskoj Rači punih šest sati

Kamioni čekaju samo na Sremskoj Rači punih šest sati

Danas pre 59 minuta
NUNS: Targetiranje novinarki N1 i Bečejskog mozaika nedopustivo

NUNS: Targetiranje novinarki N1 i Bečejskog mozaika nedopustivo

Danas pre 34 minuta