Biometeorološka prognoza Batuta: Opasna pojava na teritoriji više okruga Srbije, bez uslova za talas hladnoće

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da će prognozirane minimalne dnevne temperature vazduha biti u kategoriji "opasne pojave" na teritoriji raškog, moravičkog, pirotskog, topličkog, pećkog, kosovskomitrovačkog, kosovskopomoravskog i kosovskog okruga 1. i 2. januara, a u pčinjskom i prizrenskom okrugu 2. januara, dodajući da ipak ne postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće, prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije