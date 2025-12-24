Nigde bez kišobrana: Na visokim planinama i sneg

N1 Info pre 1 sat  |  Sara Botić
Danas nigde bez kišobrana, u narednim satima se očekuju padavine, a na visokim planinama od danas sneg.

Za područje istočne Srbije, danas je aktiviran narandžasti meteoalarm jer se očekuje formiranje i povećanje snežnog pokrivača. Preko 15cm svežeg snega za 12 sati, u predelima iznad 1000m nadmoske visine. Žuti meteoalarm je aktiviran za područje Banata i Pomoravlja, jer će u tim predelima duvati jaka do olujna košava, sa mogućim udarima i preko 60km/h. Danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom, dok će u planinskim krajevima padati sneg uz stvaranje snežnog
