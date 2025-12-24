Vučić: Razgovori sa EU o REM bili ponižavajući, Srbija pristajala na gluposti

N1 Info pre 20 minuta
Vučić: Razgovori sa EU o REM bili ponižavajući, Srbija pristajala na gluposti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je ambasadore da učine sve da Srbija napreduje na evropskom putu, ali je rekao i da granice moraju da postoje. "Granica poniženja mora da bude poslednja granica", rekao je Vučić na Ambasadorskoj konferenciji u Palati Srbija u Beogradu.

Prema njegovim rečima, razgovori o Regulatornom telu za elektronske medije bili su ponižavajući i Srbija je pristajala na "gluposti" i slušala "sumanutu i besmislenu argumentaciju". Vučić je na konferenciji izjavio da Srbija ostaje na evropskom putu i naveo da je Beograd od nove američke administracije očekivao velike pomake napred, ali da zapravo nema podrške ni od jedne velike sile. Podsetimo, poslanici Skupštine Srbije izabrali su početkom novembra osam od devet
