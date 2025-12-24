Kišni dan u Srbiji, na planinama sneg: Najviša temperatura do osam stepeni

U Srbiji će biti oblačno sa kišom, u planinskim predelima istočne Srbije sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, dok se kratkotrajni prestanak padavina očekuje pre podne u jugozapadnim, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Od sredine dana prestanak padavina se očekuje i u većini ostalih predela, uz mogućnost da krajem dana i tokom noći ponovo dođe do padavina sa juga i istoka, u nižim predelima sa kišom, a u brdsko - planinskim, kao i ponegde u nižim predelima centralne Srbije sa snegom. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata, Podunavlju i Pomoravlju i sa udarima olujne jačine, dok će temperature u zemlji biti od jedan do osam