Gradonačelnici Užica pozlilo, primljena u bolnicu

Ozon press pre 35 minuta
Gradonačelnici Užica pozlilo, primljena u bolnicu

Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević, zbog zdravstvenih problema, primljena je sinoć u užičku bolnicu.

Jelena Raković Radivojević Foto: Nenad Kovačević U saopštenju Grada navodi se da je „prema informacijama iz Opšte bolnice Užice, u stabilnom stanju“. – Preduzimaju se sve potrebne mere da se prevaziđu novonastale zdravstvene komplikacije. Molimo sve da u ovom trenutku poštuju privatnost nje i njene porodice – ističe se u zvaničnom saopštenju Grada. Prema nezvaničnim informacijama, gradnačelnici je sinoć pozlilo, zbog kardiovaskularnih tegoba.
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Gradonačelnica Užica doživela srčani udar, lekari se bore za njen život

Gradonačelnica Užica doživela srčani udar, lekari se bore za njen život

PP media pre 9 minuta
Gradonačelnica Užica imala srčani udar: Lekari joj se bore za život

Gradonačelnica Užica imala srčani udar: Lekari joj se bore za život

RINA pre 54 minuta
Gradonačelnica Užica doživela srčani udar, lekari se bore za njen život

Gradonačelnica Užica doživela srčani udar, lekari se bore za njen život

PP media pre 9 minuta
Gradonačelnica Užica doživela srčani udar

Gradonačelnica Užica doživela srčani udar

Glas Zapadne Srbije pre 34 minuta
Zbog zdravstvenih tegoba gradonačelnica Užica primljena u bolnicu

Zbog zdravstvenih tegoba gradonačelnica Užica primljena u bolnicu

Užice oglasna tabla pre 1 sat
Gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević primljena u bolnicu

Gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević primljena u bolnicu

N1 Info pre 2 sata
Sinoć hitno primljena u bolnicu: Hospitalizovana gradonačelnica Užica, oglasila se gradska uprava

Sinoć hitno primljena u bolnicu: Hospitalizovana gradonačelnica Užica, oglasila se gradska uprava

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nenad KovačevićUžice

Regioni, najnovije vesti »

U četvrtak bez struje više ulica u Leskovcu

U četvrtak bez struje više ulica u Leskovcu

Stav.life pre 29 minuta
Poznati Kragujevčani koji nemaju ,,svoje“ ulice: Od Mirka Babića do Slavka Sorgića

Poznati Kragujevčani koji nemaju ,,svoje“ ulice: Od Mirka Babića do Slavka Sorgića

Glas Šumadije pre 45 minuta
Elektrodistribucija Kragujevac: U stub udario automobil, izdat nalog da se zameni

Elektrodistribucija Kragujevac: U stub udario automobil, izdat nalog da se zameni

Glas Šumadije pre 45 minuta
Niš i politička vizija kralja Milana u novom dokumentarnom filmu

Niš i politička vizija kralja Milana u novom dokumentarnom filmu

Južne vesti pre 0 minuta
Značajan porast broja novorođenih beba u pribojskoj bolnici, predsednik države poslao čestitku

Značajan porast broja novorođenih beba u pribojskoj bolnici, predsednik države poslao čestitku

PP media pre 24 minuta