Gradonačelnici Užica pozlilo, primljena u bolnicu

Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević, zbog zdravstvenih problema, primljena je sinoć u užičku bolnicu.

Jelena Raković Radivojević Foto: Nenad Kovačević U saopštenju Grada navodi se da je „prema informacijama iz Opšte bolnice Užice, u stabilnom stanju“. – Preduzimaju se sve potrebne mere da se prevaziđu novonastale zdravstvene komplikacije. Molimo sve da u ovom trenutku poštuju privatnost nje i njene porodice – ističe se u zvaničnom saopštenju Grada. Prema nezvaničnim informacijama, gradnačelnici je sinoć pozlilo, zbog kardiovaskularnih tegoba.