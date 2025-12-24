Na današnji dan, 24. decembar

Šabačke novosti pre 12 minuta
Na današnji dan, 24. decembar
Na današnji dan, dogodilo se: 1491. Rođen je španski sveštenik Injasio de Lojola (Ignacio, Loyola), osnivač „Družbe Isusove“ (jezuiti) 1534. Nakon što ga je Inkvizicija oslobodila optužbi da je jeretik, dobio je 1540. od pape Pavla III potvrdu novog rimokatoličkog reda i izabran za prvog starešinu (generala). Izradio je ustav jezuita i priručnik „Duhovne vežbe za vladavinu nad samim sobom“. 1524. Umro je portugalski moreplovac Vasko da Gama (Vasco) koji je 1498.
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan: Osnovan Kju-Kluks-Klan, u Novom Sadu je izašao prvi broj lista "Mađar so"

Na današnji dan: Osnovan Kju-Kluks-Klan, u Novom Sadu je izašao prvi broj lista "Mađar so"

Radio 021 pre 17 minuta
Na današnji dan, 24. decembar

Na današnji dan, 24. decembar

N1 Info pre 32 minuta
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Na današnji dan: Osnovan Kju-Kluks-Klan, u Novom Sadu je izašao prvi broj lista "Mađar so"

Na današnji dan: Osnovan Kju-Kluks-Klan, u Novom Sadu je izašao prvi broj lista "Mađar so"

Radio 021 pre 17 minuta
Tužan život i jeziva smrt prelepe glumice: Bila je na vrhuncu slave i u osmom mesecu trudnoće kada su je ubili članovi…

Tužan život i jeziva smrt prelepe glumice: Bila je na vrhuncu slave i u osmom mesecu trudnoće kada su je ubili članovi ozloglašene sekte

Nova pre 12 minuta
Na današnji dan, 24. decembar

Na današnji dan, 24. decembar

Šabačke novosti pre 12 minuta
2. deo šok intervjua Boža Dobriše! Voditelj izlanuo sve tajne estrade: JK je znala da je Duško vara sa Seve, a Prija je…

2. deo šok intervjua Boža Dobriše! Voditelj izlanuo sve tajne estrade: JK je znala da je Duško vara sa Seve, a Prija je skuplja od Brene - estrada na aparatima

Kurir pre 12 minuta
Velika Britanija hoće da menja Deda Mraza: "Previše je beo"

Velika Britanija hoće da menja Deda Mraza: "Previše je beo"

B92 pre 2 minuta