(Foto) Vesna jedina preživela pad sa 10.000 metara: Avion eksplodirao u vazduhu, a njenu sudbinu nijedna nauka ni danas ne može da objasni

Preživela je sa teškim povredama, ali se oporavila uz retrogradnu amneziju Pomoć joj je pružio šumar Bruno Henke, koji je prvi stigao na mesto nesreće Jedna od najvećih misterija preživljavanja nesreća u 20. veku svakako je i ona u kojoj je glavnu ulogu imala čuvena jugoslovenska stjuardesa Vesna Vulović, koja drži Ginisov rekord za najveći pad bez padobrana koji se uspešno završio. Vesna je pre 53 godine, tačnije 26. januara 1972. godine na liniji