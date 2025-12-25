(Video) Tea Tairović plače na Emininom koncertu Novopazarka prišla koleginici u prvom redu, a Prija u transu

Tea Tairović pohvalila je Eminin rad i izrazila divljenje prema nekim njenim hitovima.

Izvedba pesme 'Jugoslovenka' izazvala je emocije kod publike, posebno kod Aleksandre Prijović. Pevačica Emina Jahović večeras održava treći ovogodišnji koncert u srpskoj prestonici, na kom su, između ostalog, njene koleginice Aleksandra Prijović i Tea Tairović. Prija se odlično provodila, što su zabeležile naše kamere, dok se Tea u jednom trenutku rasplakala. Teu su dotakle numere koje je Emina izvodila, pa je pustila suzu, dok joj je lepa Novopazarka malo potom