Bela kuća naredila američkim vojnim snagama da se fokusiraju na blokadu venecuelanske nafte

Bela kuća je naredila američkim vojnim snagama da se fokusiraju gotovo isključivo na blokadu venecuelanske nafte u najmanje naredna dva meseca, objavio je Rojters.

Iako vojne opcije i dalje postoje, fokus je na tome da se prvo koristi ekonomski pritisak sprovođenjem sankcija, kako bi se postigao ishod koji Bela kuća želi, rekao je jedan zvaničnik britanskoj agenciji. Ta izjava bi mogla da smanji neposrednu opasnost od američkih kopnenih udara na Venecuelu, za šta je predsednik Donald Tramp više puta rekao da bi moglo da se dogodi. Govoreći pod uslovom anonimnosti, zvaničnik je rekao da je naredba Bele kuće da se američke