Kamioni čekaju samo na Sremskoj Rači punih šest sati

Danas pre 11 sati  |  Beta
Kamioni čekaju samo na Sremskoj Rači punih šest sati

Kamioni na Sremskoj Rači, prelazu prema Bosni i Hercegovini, na izlaz iz zemlje čekaju šest sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Prema podacima zabeleženim u 17.15 časova, na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila. Na deonici od Majdanpeka, preko Štubika, do Negotina i granice sa Bugarskom trenutno ima snega od pet do deset centimetara, zbog čega je na njoj snazi zabrana saobraćaja za šlepere i kamione sa prikolicom. Na ostalim putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju samo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pojačan saobraćaj na granicama: kakvo je stanje pri ulasku u Srbiju danas

Pojačan saobraćaj na granicama: kakvo je stanje pri ulasku u Srbiju danas

Ozon pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaMajdanpekBosna i HercegovinaBugarskaSnegNegotin

Regioni, najnovije vesti »

Župnik crkve Sveto Josipa u Kragujevcu Goran Avramov poslao poruku mira povodom Božića (VIDEO)

Župnik crkve Sveto Josipa u Kragujevcu Goran Avramov poslao poruku mira povodom Božića (VIDEO)

Glas Šumadije pre 10 minuta
Crveni krst Užice podelio 160 novogodišnjih paketa (VIDEO)

Crveni krst Užice podelio 160 novogodišnjih paketa (VIDEO)

Zoom UE pre 4 minuta
Amerika produžila NIS-u rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta

Amerika produžila NIS-u rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta

Ozon pre 0 minuta
Veliko priznanje za takmičarke Karate kluba SREM: Anđela Perović i Miona Murić među najboljima u Srbiji

Veliko priznanje za takmičarke Karate kluba SREM: Anđela Perović i Miona Murić među najboljima u Srbiji

Ozon pre 5 minuta
Nedeljković – Šta će biti s’ budžetom, autobuskom, starim dužnicima…?

Nedeljković – Šta će biti s’ budžetom, autobuskom, starim dužnicima…?

ObjektiVa pre 1 sat