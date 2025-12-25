Profesorka prava: Nezavisnost tužilaštva je ono što nam u ovom trenutku fali

Profesorka prava Violeta Beširević izrazila je zabrinutost zbog obustavljanja krivičnog postupka u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu, ističući da javnost ostaje bez odgovora na pitanje ko je odgovoran za tragediju.

Ona je za N1 ocenila da je „javnost uznemirena“, te postavlja pitanje sigurnosti građana u državi „u kojoj smo svi mogli da budemo pod nadstrešnicom”. Komentarišući obustavljanje krivičnog postupka protiv šestoro okrivljenih u slučaju pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, Beširević kaže kako je kao građanin dočekla ovu odluku sa nevricom. Ona je podsetila na represiju vlasti prema građanima, studentima, neodgovaranje na studentske zahteve, hapšenje