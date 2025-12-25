Terzić otkrio: Evo zbog čega je Vladan Milojević napustio Crvenu zvezdu!

Bilo je još mnogih tema kojih se dotakao Zvezdan Terzić je u jutarnjem programu RTS-a detaljno govorio o polusezoni, Evropi, smeni trenera, finansijama i poručio da je Zvezda sve zaradila radom, a ne državnom pomoći.

Početkom zimske pauze u Superligi Srbije, Crvena zvezda se nalazi na drugom mestu, bod iza Partizana, dok je u Evropi ostvarila učinak od tri pobede, jednog remija i dva poraza i nalazi se na korak od plasmana u prolećnu fazu. Generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić gostovao je na RTS i bez zadrške analizirao aktuelni trenutak kluba. – Imamo godinu iza sebe u kojoj smo osvojili duplu krunu i pokazali da smo najbolji i najorganizovaniji klub u Srbiji.