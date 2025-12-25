Terzić otkrio: Evo zbog čega je Vladan Milojević napustio Crvenu zvezdu!

Hot sport pre 1 sat
Terzić otkrio: Evo zbog čega je Vladan Milojević napustio Crvenu zvezdu!

Bilo je još mnogih tema kojih se dotakao Zvezdan Terzić je u jutarnjem programu RTS-a detaljno govorio o polusezoni, Evropi, smeni trenera, finansijama i poručio da je Zvezda sve zaradila radom, a ne državnom pomoći.

Početkom zimske pauze u Superligi Srbije, Crvena zvezda se nalazi na drugom mestu, bod iza Partizana, dok je u Evropi ostvarila učinak od tri pobede, jednog remija i dva poraza i nalazi se na korak od plasmana u prolećnu fazu. Generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić gostovao je na RTS i bez zadrške analizirao aktuelni trenutak kluba. – Imamo godinu iza sebe u kojoj smo osvojili duplu krunu i pokazali da smo najbolji i najorganizovaniji klub u Srbiji.
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

"Postavite pitanje ostalima - zašto vi niste zaradili 500 miliona evra?!" Zvezdan Terzić se dotakao konkurencije: "Ispadnu od…

"Postavite pitanje ostalima - zašto vi niste zaradili 500 miliona evra?!" Zvezdan Terzić se dotakao konkurencije: "Ispadnu od Crnogoraca, Farskih Ostrva..."

Kurir pre 12 minuta
Partizanu ni promil šanse da bude šampion! Terzić: Uopšte se ne dovodi u pitanje osvajanje titule - i to velikom bodovnom…

Partizanu ni promil šanse da bude šampion! Terzić: Uopšte se ne dovodi u pitanje osvajanje titule - i to velikom bodovnom razlikom!

Kurir pre 17 minuta
Terzić: Koliko država Partizanu da za godinu, Zvezdi ne da za 10

Terzić: Koliko država Partizanu da za godinu, Zvezdi ne da za 10

Sport klub pre 52 minuta
Terzić: Ne dovodi se u pitanje osvajanje titule sa velikom bodovnom razlikom

Terzić: Ne dovodi se u pitanje osvajanje titule sa velikom bodovnom razlikom

Radio sto plus pre 52 minuta
"Prelazni rok je odrađen fantastično, potrebne male korekcije": Terzić pričao o pojačanjima Crvene zvezde

"Prelazni rok je odrađen fantastično, potrebne male korekcije": Terzić pričao o pojačanjima Crvene zvezde

Mondo pre 1 sat
Terzić otvorio dušu: Bez dlake na jeziku o svim temama, dotakao se i večitog rivala

Terzić otvorio dušu: Bez dlake na jeziku o svim temama, dotakao se i večitog rivala

Euronews pre 26 minuta
Zvezdan Terzić o pomoći države: "Crvena zvezda za 10 godina nije dobila koliko Partizan za godinu dana"

Zvezdan Terzić o pomoći države: "Crvena zvezda za 10 godina nije dobila koliko Partizan za godinu dana"

Mondo pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanRTSZvezdan TerzićSuperligaVladan Milojević

Sport, najnovije vesti »

Ljajić otkrio situaciju oko Kostića i Milana: "Čujem da ta ponuda ima puno nekih bonusa..."

Ljajić otkrio situaciju oko Kostića i Milana: "Čujem da ta ponuda ima puno nekih bonusa..."

Sportske.net pre 7 minuta
Da li je engleski prepreka? Španac o velikoj slabosti Penjaroje, kao novog trenera Partizana!

Da li je engleski prepreka? Španac o velikoj slabosti Penjaroje, kao novog trenera Partizana!

Hot sport pre 2 minuta
Iz Valjeva na Bosfor - Micov novi sportski direktor Galatasaraja

Iz Valjeva na Bosfor - Micov novi sportski direktor Galatasaraja

RTS pre 12 minuta
Stigla i zvanična potvrda - Vladimir Micov ponovo u Galatasaraju!

Stigla i zvanična potvrda - Vladimir Micov ponovo u Galatasaraju!

Kurir pre 2 minuta
Nagrada za blistavog Rusa!

Nagrada za blistavog Rusa!

Sputnik pre 2 minuta