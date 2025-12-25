"Boje Afrike": Muzej afričke umetnosti organizuje besplatne radionice za srednjoškolce tokom raspusta

Kurir pre 28 minuta
"Boje Afrike": Muzej afričke umetnosti organizuje besplatne radionice za srednjoškolce tokom raspusta

Muzej afričke umetnosti u Beogradu najavio je besplatan program "Boje Afrike - kreativne radionice i izložba radova" za srednjoškolce tokom zimskog raspusta i pozvao ih da se prijave.

U saopštenju se precizira da će srednjoškolci tokom januara istraživati afričku umetnost kroz praktičan rad, različite likovne tehnike i zajedničku završnu izložbu. Zainteresovani se mogu opredeliti da pohađaju kurs u jednom od dva termina, radionice keramike – od 5. do 10. januara od 10.00 do 14.00 i radionice grafike – od 12. do 16. januara u istom terminu. Završni deo programa održaće se 17. januara, kada će polaznici obe grupe, uz pomoć kustosa, kreirati
Otvori na kurir.rs

Afrika »

Novi Sad ipak bez snega? STIŽU ledeni dani u Srbiju Zima postepeno zahvata sve delove, ovo je tek početak BIĆE skijanja!

Novi Sad ipak bez snega? STIŽU ledeni dani u Srbiju Zima postepeno zahvata sve delove, ovo je tek početak BIĆE skijanja!

Dnevnik pre 9 sati
(Mape) Polarni vrtlog steže obruč nad Srbijom: Zima udara nikad jače, ovo je tek početak: Formira se ciklon nad Jadranom, a to…

(Mape) Polarni vrtlog steže obruč nad Srbijom: Zima udara nikad jače, ovo je tek početak: Formira se ciklon nad Jadranom, a to znači samo jedno!

Blic pre 9 sati
Stefanović (SSP) o ambasadorskoj konferenciji: Vučić govorio kao Milošević pre pada s vlasti

Stefanović (SSP) o ambasadorskoj konferenciji: Vučić govorio kao Milošević pre pada s vlasti

Beta pre 13 sati
Stefanović (SSP) o ambasadorskoj konferenciji: Vučić govorio kao Milošević pre pada s vlasti

Stefanović (SSP) o ambasadorskoj konferenciji: Vučić govorio kao Milošević pre pada s vlasti

Serbian News Media pre 13 sati
Stefanović (SSP) o ambasadorskoj konferenciji: Vučić govorio kao Milošević pre pada s vlasti

Stefanović (SSP) o ambasadorskoj konferenciji: Vučić govorio kao Milošević pre pada s vlasti

Radio sto plus pre 13 sati
Stefanović o ambasadorskoj konferenciji: Vučić govorio kao Milošević pre pada s vlasti

Stefanović o ambasadorskoj konferenciji: Vučić govorio kao Milošević pre pada s vlasti

N1 Info pre 14 sati
„Srbija ostala bez podrške velikih sila, sledi jačanje prisustva u Aziji, Africi, Južnoj i Centralnoj Americi“: Vučić na…

„Srbija ostala bez podrške velikih sila, sledi jačanje prisustva u Aziji, Africi, Južnoj i Centralnoj Americi“: Vučić na ambasadorskoj konferenciji

Nedeljnik pre 16 sati
Afrika »

Ključne reči

Afrika

Beograd, najnovije vesti »

"Boje Afrike": Muzej afričke umetnosti organizuje besplatne radionice za srednjoškolce tokom raspusta

"Boje Afrike": Muzej afričke umetnosti organizuje besplatne radionice za srednjoškolce tokom raspusta

Kurir pre 28 minuta
Bez STRUJE u više delova Beograda: Objavljena ista svih ulica, proverite da li je i vaša na spisku

Bez STRUJE u više delova Beograda: Objavljena ista svih ulica, proverite da li je i vaša na spisku

Blic pre 3 minuta
(Foto) Vesna jedina preživela pad sa 10.000 metara: Avion eksplodirao u vazduhu, a njenu sudbinu nijedna nauka ni danas ne…

(Foto) Vesna jedina preživela pad sa 10.000 metara: Avion eksplodirao u vazduhu, a njenu sudbinu nijedna nauka ni danas ne može da objasni

Blic pre 5 sati
Radovi u ovom delu Beograda: Zatvara se deo ulice; Izmešta se autobusko stajalište

Radovi u ovom delu Beograda: Zatvara se deo ulice; Izmešta se autobusko stajalište

B92 pre 9 sati
Pretukli maloletnike ispred kluba u Obrenovcu: Uhapšeno pet mladića

Pretukli maloletnike ispred kluba u Obrenovcu: Uhapšeno pet mladića

Telegraf pre 10 sati