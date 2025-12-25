Gde će mu duša?! U Pančevu uhapšen osumnjičeni da je krao kutije sa novcem iz crkava

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su D.

Ž. (35) iz ovog grada, zbog sumnje da je iz više crkava ukrao kutije u kojima se nalazio novac. On je osumnjičen za izvršenje više krivičnih dela krađa, saopšteno je iz Policijske uprave u Pančevu. Sumnja se da je on, u prethodnom periodu, iz više srpskih pravoslavnih crkava ukrao kutije u kojima se nalazio novac, a koje su pronađene pretresom njegovog stana i drugih prostorija. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti