Auto-put od Vrnjačke Banje do Vrbe otvoren za saobraćaj: besplatno do 14. januara

Nova deonica auto-puta, od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba", u dužini oko 14 kilometara, otvorena je u 8.00 sati za saobraćaj, a putarina se neće plaćati do 14. januara.

Novu deonica auto-puta od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba" svečano je dan ranije otvorena u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dok je danas puštena u saobraćaj. Vučić je rekao da će još 29 kilometara od Čačka do Kraljeva biti otvoreno u maju, a da će ceo Moravski koridor biti gotov do septembra 2026. godine. "Nama ostaje, kada budemo otvorili u maju, junu Čačak - Kraljevo, odnosno Preljina i Adrani, ostaje još ovih 12 kilometara od Adrana do