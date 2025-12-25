Besplatan ulaz u beogradski Etnografski muzej od danas do 9. januara

Nova pre 39 minuta  |  Autor: Beta
Besplatan ulaz u beogradski Etnografski muzej od danas do 9. januara

Ulaz u Etnografski muzej u Beogradu biće besplatan od danas do 9. januara, saopštio je taj muzej.

Posetioci će, kako se navodi u saopštenju, moći da posete interaktivnu izložbu "Keramika: Otisak", kao i stalnu postavku Etnografskog muzeja. Direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić naveo je da i ove godine žele da novogodišnje i božićne praznike učine posebnim za sve posetioce. „Besplatan ulaz je naš način da zahvalimo građanima i gostima grada što podržavaju Etnografski muzej i da svima pružimo priliku da uživaju u bogatstvu naše kulturne baštine, interaktivnim
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Besplatan ulaz u beogradski Etnografski muzej od danas do 9. januara

Besplatan ulaz u beogradski Etnografski muzej od danas do 9. januara

NIN pre 9 minuta
Besplatan ulaz u beogradski Etnografski muzej do 9. januara

Besplatan ulaz u beogradski Etnografski muzej do 9. januara

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Naslovne strane za četvrtak, 25. decembar 2025. godine

Naslovne strane za četvrtak, 25. decembar 2025. godine

Beta pre 9 minuta
Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Beta pre 4 minuta
Nova klasa, nov ustav

Nova klasa, nov ustav

Peščanik pre 9 minuta
Osuda napada na aktivistkinju Ljiljanu Nešić

Osuda napada na aktivistkinju Ljiljanu Nešić

Danas pre 14 minuta
U istočnoj Srbiji i do 40 centimetara snega, mogući snežni nanosi

U istočnoj Srbiji i do 40 centimetara snega, mogući snežni nanosi

Glas Zaječara pre 9 minuta