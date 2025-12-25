Besplatan ulaz u beogradski Etnografski muzej od danas do 9. januara

Ulaz u Etnografski muzej u Beogradu biće besplatan od danas do 9. januara, saopštio je taj muzej.

Posetioci će, kako se navodi u saopštenju, moći da posete interaktivnu izložbu "Keramika: Otisak", kao i stalnu postavku Etnografskog muzeja. Direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić naveo je da i ove godine žele da novogodišnje i božićne praznike učine posebnim za sve posetioce. „Besplatan ulaz je naš način da zahvalimo građanima i gostima grada što podržavaju Etnografski muzej i da svima pružimo priliku da uživaju u bogatstvu naše kulturne baštine, interaktivnim