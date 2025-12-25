Rat u Ukrajini – 1.401. dan. Uočena je povezanost između ruskih napada na ukrajinska energetska postrojenja i entiteta u Kini koji mogu da pruže svemirske obaveštajne podatke, tvrdi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Federalna služba bezbednosti Rusije tvrdi da je sprečen teroristički napad na stanicu naftovoda u Sibiru i da je tom prilikom terorista ubijen.

Rusija: Ukrajinske snage povukle dve brigade u Sumskoj oblasti Ruske snage bezbednosti saopštile su da se ukrajinska vojska, usled velikih gubitaka, povukla sa dve brigade i specijalnim jedinicama granične službe dublje u Sumsku oblast na severoistoku Ukrajine. Navodi se da su jedinice povučene na povoljnije položaje u Krasnopoljskom okrugu. Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, Ukrajina je u protekla 24 sata na tom pravcu izgubila do 175 vojnika, tri oklopna