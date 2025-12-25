Evo zašto je Vladan Milojević napustio Zvezdu: Terzić otkrio glavni razlog!

Fudbaleri Crvene zvezde završili su polusezonu na drugom mestu u Superligi Srbije sa bodom zaostatka u odnosu na Partizan, dok u Ligi Evrope imaju na svom kontu deset poena i nadomak su plasmana u prolećnu fazu na međunarodnoj sceni.

Ipak, posle utakmice protiv Mladosti iz Lučana, Vladan Milojević je napustio klupu srpskog šampiona, a generalni diretor Crvene zvezde - Zvezdan Terzić, pričao je na tu temu u gostovanju na RTS. - Milojević je nekoliko puta nudio ostavku, kroz 80 godina dugu tradiciju, Zvezda je retko kada menjala trenera, osim kada se vidi da taj brod koji plovi tone. Video je da nema povratne reakcije u svalčionici, da je ravna linija. Razumem i Milojevića, mi smo mašinerija,