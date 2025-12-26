"Najčešće stradaju dečaci od 10 do 14 godina" Hitno upozorenje naših lekara pred praznike: Posledice su trajne, a kazne astronomske

Najčešće povrede uključuju opekotine, povrede očiju i oštećenje sluha kao posledice eksplozija i buke Posebno su ugrožena deca mlađa od 16 godina, sa dečacima od 10 do 14 godina najizloženijim povredama Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštio je da upotreba pirotehničkih sredstava za vreme praznika svake godine izaziva veliki broj povreda koje najviše zadobijaju mlade osobe, a deca do 16 godina čine gotovo polovinu povređenih. "Podaci pokazuju da su