Oglasili se iz "Puteva Srbije", izdali upozorenje vozačima na dve opasne pojave: Svi putni pravci prohodni, na ovim deonicama sneg napadao do 5 cm

Oglasili se iz "Puteva Srbije", izdali upozorenje vozačima na dve opasne pojave: Svi putni pravci prohodni, na ovim deonicama…
Vozačima se savetuje oprezna vožnja uz korišćenje zimske opreme i pridržavanje saobraćajnih propisa Postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle na deonicama duž rečnih tokova, kotlina i klisura Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je večeras da je na putevima u zemlji prisutan sneg do pet centimetara visine, mestimična poledica i magla, kao i da su svi putni pravci prohodni. U saopštenju navode da posebnu pažnju poklanjaju organizaciji rada Zimske
