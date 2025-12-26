Japan izdvaja za odbranu rekordnih dva odsto BDP-a, ali slab jen to otežava

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Erica Yokoyama i Sakura
Japan izdvaja za odbranu rekordnih dva odsto BDP-a, ali slab jen to otežava

Japan će sledeće godine povećati izdvajanja za odbranu na novi rekord, dok vlada premijerke Sanae Takaichi nastoji da odgovori na izazove pojačanih geopolitičkih tenzija, pozive SAD da preuzme veći deo troškova i slab jen.

Izdaci za odbranu u fiskalnoj godini koja počinje u aprilu 2026. iznosiće oko 9,04 biliona jena (57,9 milijardi dolara), u okviru ukupnog godišnjeg budžeta od 122,3 biliona jena, navodi se u predlogu koji je kabinet odobrio u petak. To predstavlja rast od 3,8 odsto u odnosu na tekuću fiskalnu godinu i prvi put da izdvajanja prelaze devet biliona jena. Najnoviji iznos podrazumeva potrošnju na Okinavi i troškove preseljenja američkih vojnih baza. Okinava ima najveće
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Vlada Japana odobrila rekordni budžet za odbranu

Vlada Japana odobrila rekordni budžet za odbranu

NIN pre 11 minuta
Japan se naoružava

Japan se naoružava

Vesti online pre 46 minuta
Japanska vlada odobrila rekordan vojni budžet

Japanska vlada odobrila rekordan vojni budžet

Forbes pre 1 sat
Japanska vlada odobrila rekordan vojni budžet

Japanska vlada odobrila rekordan vojni budžet

Nedeljnik pre 1 sat
Japanska vlada odobrila rekordan vojni budžet

Japanska vlada odobrila rekordan vojni budžet

N1 Info pre 1 sat
Vlada Japana odobrila rekordno veliki budžet

Vlada Japana odobrila rekordno veliki budžet

Biznis.rs pre 2 sata
Japan učetvorostručuje državna ulaganja u veštačku inteligenciju

Japan učetvorostručuje državna ulaganja u veštačku inteligenciju

Biznis.rs pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetBDPJapanDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Nove cene goriva – jeftiniji i dizel i benzin

Nove cene goriva – jeftiniji i dizel i benzin

RTV pre 11 minuta
Nova pravila za polovne automobile: Šta se menja kod uvoza iz EU u Srbiju

Nova pravila za polovne automobile: Šta se menja kod uvoza iz EU u Srbiju

Nova ekonomija pre 1 minut
Objavljene nove cene goriva: Jeftiniji i benzin i dizel

Objavljene nove cene goriva: Jeftiniji i benzin i dizel

Nova ekonomija pre 6 minuta
Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Forbes pre 11 minuta
Nove cene goriva - nešto niže do sledećeg petka

Nove cene goriva - nešto niže do sledećeg petka

N1 Info pre 11 minuta