Dačić: Mladić iz Kraljeva umro jer je progutao kesicu sa kokainom

Danas pre 4 sati  |  Beta
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je osamnaestogodišnji S.Đ. iz Kraljeva, koji je preminuo 4. novembra u Opštoj bolnici „Studenica“ u tom gradu, umro jer je progutao kesicu sa kokainom, koja se kasnije razložila u njegovom organizmu.

Prethodno se u slučaju S.Đ. samo znalo da je preminuo usled „unošenja nedozvoljene supstance“, kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Kraljevu, reagujući na vesti da je mladić preminuo jer mu policija nije ukazala pomoć koja mu je kao dijabetičaru bila neophodna. Dačić je naveo i da se na obdukcioni nalaz u ovom slučaju čekalo 14 dana, nešto duže nego što je očekivano, a da policija kao sistem često ne razume političku potrebu da se pojedine stvari javnosti
