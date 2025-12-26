Novi DSS: Svaki dan opstanka SNS-a na vlasti je bezbednosna pretnja za Srbiju

Član Predsedništva Nove demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Stanković ocenio je da "svaki dan ostanka Srpske napredne stranke (SNS) na vlasti predstavlja suštinsku bezbednosnu pretnju po Srbiju".

Povodom odluke suda u Novom Sadu da obustave krivični postupak protiv bivšeg ministra Gorana Vesića i ostalih optuženih za pad nadstrešnice kada je poginulo 16 ljudi Stanković je kazao da "to ne znači da se oni ne mogu goniti po drugim krivičnim delima". "Ne treba očekivati da se predstavnici izvršne vlasti probude drugačiji i priznaju svoja nedela ili se obavežu da ih ubuduće više neće činiti. Naprotiv, oni promenama pravosudnih zakona pokušavaju da pojačaju