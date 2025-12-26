Košarkaši Partizana izgubili od Makabija i pretrpeli treći uzastopni poraz u Evroligi

Košarkaši Partizana izgubili su večeras na svom terenu u Beogradu od Makabija iz Tel Aviva 87:112 (31:30, 12:28, 16:34, 28:20), u utakmici 18. kola Evrolige, i pretrpeli treći uzastopni poraz u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Partizana, u prvoj utakmici na kojoj ju je sa klupe predvodio novi trener Đoan Penjaroja, bio je debitant Kameron Pejn sa 15 poena, uz šest asistencija. Sterling Braun je dodao 12 poena, dok su Isak Bonga i Tajrik Džouns upisali po 10 poena. U ekipi Makabija najefikasniji je bio Loni Voker sa 20 poena (5/11 šut za tri poena). Roman Sorkin je dodao 17 poena, Ti Džej Lif je upisao 14 poena, dok je Ošej Briset postigao 11 poena. Bivši igrač