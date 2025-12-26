Kriminalac Milan Ostojić Sandokan, osuđen za naručivanje ubistva, među čuvarima partije u Ćacilendu

Kriminalac Milan Ostojić, zvani Sandokan, poznat kao šef „šabačke grupe”, koji je proveo gotovo deset godina u zatvoru zbog naručivanja ubistva, jedan je od kriminalaca koji su boravili u takozvanom Ćacilendu, kampu koji su u Pionirskom parku napravile pristalice predsednika Aleksandra Vučića, otkriva KRIK.

Fotografije do kojih je došao KRIK pokazuju da je Ostojić prošlog meseca bio u šatoru sa poslanikom SNS-a Uglješom Mrdićem, kao i da je Ćacilend posetio najmanje još jednom – tokom leta. Poslanik naprednjaka Uglješa Mrdić tokom novembra štrajkovao je u šatoru postavljenom na stepenište Doma Narodne skupštine, što je u javnosti bilo viđeno kao pokušaj da se obesmisli štrajk glađu Dijane Hrke, majke jednog od stradalih u obrušavanju nadstrešnice u Novom Sadu, piše