SSP: Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

Nova pre 25 minuta  |  Autor: Beta
SSP: Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

Potpredsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) i kandidatkinja za člana Komisije za reviziju biračkog spiska Ana Gođevac kazala je danas da bi ta komisija trebalo da bude formirana tokom januara na narednoj sednici Skupštine Srbije.

Dodala je da predstavnici režima u toj komisiji imaju pravo veta i tako mogu, kako je navela, ;“blokirati svaku ozbiljnu odluku“. „Opozicija takođe ima pravo da spreči lažne odluke – dovoljno je da najmanje dva člana predložena od strane opozicije glasaju protiv. Mi iz SSP-a ćemo koristiti svaki mogući instrument da otkrijemo i blokiramo prevare“, navela je ona za list „Danas“. Kazala je da će tražiti izmene Zakona o biračkom spisku, koji bi bio po evropskim
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Gođevac (SSP): Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

Gođevac (SSP): Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

N1 Info pre 10 minuta
Gođevac (SSP): Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

Gođevac (SSP): Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

Nedeljnik pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSSP

Politika, najnovije vesti »

Gođevac (SSP): Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

Gođevac (SSP): Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

N1 Info pre 10 minuta
Bocan-Harčenko: Traži se rešenje za NIS u duhu prijateljskih odnosa Rusije i Srbije

Bocan-Harčenko: Traži se rešenje za NIS u duhu prijateljskih odnosa Rusije i Srbije

RTV pre 30 minuta
Petković: Pobeda Srpske liste na izborima u nedelju garant opstanka Srba na KiM

Petković: Pobeda Srpske liste na izborima u nedelju garant opstanka Srba na KiM

Blic pre 15 minuta
SSP: Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

SSP: Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

Nova pre 25 minuta
Bocan-Harčenko: Traži se rešenje za NIS u duhu prijateljskih odnosa Rusije i Srbije

Bocan-Harčenko: Traži se rešenje za NIS u duhu prijateljskih odnosa Rusije i Srbije

Sputnik pre 10 minuta