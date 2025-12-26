SSP: Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

Potpredsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) i kandidatkinja za člana Komisije za reviziju biračkog spiska Ana Gođevac kazala je danas da bi ta komisija trebalo da bude formirana tokom januara na narednoj sednici Skupštine Srbije.

Dodala je da predstavnici režima u toj komisiji imaju pravo veta i tako mogu, kako je navela, ;“blokirati svaku ozbiljnu odluku“. „Opozicija takođe ima pravo da spreči lažne odluke – dovoljno je da najmanje dva člana predložena od strane opozicije glasaju protiv. Mi iz SSP-a ćemo koristiti svaki mogući instrument da otkrijemo i blokiramo prevare“, navela je ona za list „Danas“. Kazala je da će tražiti izmene Zakona o biračkom spisku, koji bi bio po evropskim