​Uhapšeno 29 osoba zbog pranja novca i poreske prevare

Politika
​Uhapšeno 29 osoba zbog pranja novca i poreske prevare

​Oštetili republički budžet za skoro 390 miliona dinara

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je u današnjoj akciji tužilaštva i policije razbijena kriminalna grupa od 35 pripadnika koja je formirana radi vršenja krivičnih dela poreska prevara i pranje novca i uhapšeno 29 osumnjičenih, za koje se sumnja da su oštetili republički budžet za skoro 390 miliona dinara. Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, u akciji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, Uprave kriminalističke
