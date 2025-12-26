Drčelić postao suvlasnik štamparije Politika, sada firme za čišćenje

Od pre mesec dana predsedniku KK Crvena zvezda i formalno su poslovni partneri postali i vlasnik Politike i Večernjih novosti, aktuelni predsednik UO KK Crvena zvezda i bivši potpredsednik Miškovićevog Delta holdinga i dugogodišnji direktor Beograda na vodi. Sve te promene u APR-u su registrovane uz pomoć advokata Igora Isailovića, bliskog Siniši Malom

Pišu: Nataša Latković, Vuk Z. Cvijić Nije prošlo ni godinu dana otkako je firma Rajić invest iz Vučaka, iza koje stoji Boban Rajić, vlasnik Večernjih novosti, kupila Štampariju Politika, a već joj je promenio i delatnost i vlasničku strukturu. U aprilu ove godine nekad čuvena nacionalna štamparija, u kojoj su se štampali najtiražniji listovi i nedeljnici, pretvorena je u firmu za održavanje objekata i preimenovana u Bridge 011. I tu se priča ne završava. Udeo od