Drčelić postao suvlasnik štamparije Politika, sada firme za čišćenje

Radar pre 25 minuta  |  Nataša Latković Vuk Z. Cvijić
Drčelić postao suvlasnik štamparije Politika, sada firme za čišćenje

Od pre mesec dana predsedniku KK Crvena zvezda i formalno su poslovni partneri postali i vlasnik Politike i Večernjih novosti, aktuelni predsednik UO KK Crvena zvezda i bivši potpredsednik Miškovićevog Delta holdinga i dugogodišnji direktor Beograda na vodi. Sve te promene u APR-u su registrovane uz pomoć advokata Igora Isailovića, bliskog Siniši Malom

Pišu: Nataša Latković, Vuk Z. Cvijić Nije prošlo ni godinu dana otkako je firma Rajić invest iz Vučaka, iza koje stoji Boban Rajić, vlasnik Večernjih novosti, kupila Štampariju Politika, a već joj je promenio i delatnost i vlasničku strukturu. U aprilu ove godine nekad čuvena nacionalna štamparija, u kojoj su se štampali najtiražniji listovi i nedeljnici, pretvorena je u firmu za održavanje objekata i preimenovana u Bridge 011. I tu se priča ne završava. Udeo od
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Mali razgovarao sa Džefrijem Saksom: Srbija na pravom putu

Mali razgovarao sa Džefrijem Saksom: Srbija na pravom putu

B92 pre 7 sati
Putnici iz SAD na letu KLM-a za Beograd tvrde da su bili izloženi stenicama, podneta tužba

Putnici iz SAD na letu KLM-a za Beograd tvrde da su bili izloženi stenicama, podneta tužba

Aero.rs pre 9 sati
Američki ekonomista Džefri Saks: Srbija na pravom putu, treba da ulaže u univerzitetsko obrazovanje i AI

Američki ekonomista Džefri Saks: Srbija na pravom putu, treba da ulaže u univerzitetsko obrazovanje i AI

Blic pre 8 sati
Srbija na pravom putu, treba da ulaže u univerzitetsko obrazovanje i AI

Srbija na pravom putu, treba da ulaže u univerzitetsko obrazovanje i AI

Vesti online pre 9 sati
Saks: Srbija je na pravom putu, ključ su obrazovanje i data centri

Saks: Srbija je na pravom putu, ključ su obrazovanje i data centri

Politika pre 10 sati
Džefri Saks: Srbija na pravom putu, treba da ulaže u univerzitetsko obrazovanje i VI

Džefri Saks: Srbija na pravom putu, treba da ulaže u univerzitetsko obrazovanje i VI

RTV pre 10 sati
Novinar Siniša Mali: Kako je ministar finansija za NIN intervjuisao Džefrija Saksa

Novinar Siniša Mali: Kako je ministar finansija za NIN intervjuisao Džefrija Saksa

Vreme pre 12 sati

Ključne reči

Crvena ZvezdaDeltaDelta holdingSiniša MaliBeograd na vodi

Ekonomija, najnovije vesti »

Drčelić postao suvlasnik štamparije Politika, sada firme za čišćenje

Drčelić postao suvlasnik štamparije Politika, sada firme za čišćenje

Radar pre 25 minuta
Ministarstvo poljoprivrede demantuje: Nije Severna Makedonija sa granice vratila naš kivi, nego mi njihov

Ministarstvo poljoprivrede demantuje: Nije Severna Makedonija sa granice vratila naš kivi, nego mi njihov

Danas pre 6 sati
Proverite još večeras! Dobro pogledajte po fiokama, ako nađete ove kovanice lepo ćete zaraditi bez da ste mrdnuli iz kuće

Proverite još večeras! Dobro pogledajte po fiokama, ako nađete ove kovanice lepo ćete zaraditi bez da ste mrdnuli iz kuće

Dnevnik pre 1 sat
Toyota beleži pad globalne proizvodnje prvi put posle šest meseci

Toyota beleži pad globalne proizvodnje prvi put posle šest meseci

Auto blog pre 3 sata
Energetski rasplet sa Rusijom odložen do marta: gasa će biti, ali šta sa naftom?

Energetski rasplet sa Rusijom odložen do marta: gasa će biti, ali šta sa naftom?

Bloomberg Adria pre 3 sata