Kad scena postane živi organizam

Slavni španski koreografi dolaze u Srbiju s predstavom inspirisanom Čarlsom Darvinom, u kojoj devetorica igrača stvaraju hipnotički svet, gde telo postaje pejzaž, a zvuk sećanje

Festival koji već 23 godine obeležava proleće a slavi umetnost igre, nastavlja u jednako uzbudljivom ritmu kao i svih minulih godina. Bogat program Beogradskog festivala igre upotpuniće tako i nastup slavnog koreografskog dvojca Gaja Nadera i Marije Kampos koji su, inspirisani razmišljanjima Čarlsa Darvina o čudesnoj složenosti života, stvorili Prirodni poredak stvari, čudesnu predstavu u kojoj devet igrača transformiše scenu u živi organizam u stalno evoluirajući