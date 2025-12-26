Kad scena postane živi organizam

Radar pre 26 minuta  |  Dragan Jovićević
Kad scena postane živi organizam

Slavni španski koreografi dolaze u Srbiju s predstavom inspirisanom Čarlsom Darvinom, u kojoj devetorica igrača stvaraju hipnotički svet, gde telo postaje pejzaž, a zvuk sećanje

Festival koji već 23 godine obeležava proleće a slavi umetnost igre, nastavlja u jednako uzbudljivom ritmu kao i svih minulih godina. Bogat program Beogradskog festivala igre upotpuniće tako i nastup slavnog koreografskog dvojca Gaja Nadera i Marije Kampos koji su, inspirisani razmišljanjima Čarlsa Darvina o čudesnoj složenosti života, stvorili Prirodni poredak stvari, čudesnu predstavu u kojoj devet igrača transformiše scenu u živi organizam u stalno evoluirajući
Otvori na radar.rs

Radar »

„Tatica“ Tramp i njegovi lakeji

„Tatica“ Tramp i njegovi lakeji

Radar pre 26 minuta
Drčelić postao suvlasnik štamparije Politika, sada firme za čišćenje

Drčelić postao suvlasnik štamparije Politika, sada firme za čišćenje

Radar pre 26 minuta
Ko se topi, hvata se za penu

Ko se topi, hvata se za penu

Radar pre 26 minuta
Da li Vučić pretvara elitnu jedinicu u partijsku falangu

Da li Vučić pretvara elitnu jedinicu u partijsku falangu

Radar pre 25 minuta
Opasni po goli život

Opasni po goli život

Radar pre 26 minuta
Radar »

Kultura, najnovije vesti »

Kad scena postane živi organizam

Kad scena postane živi organizam

Radar pre 26 minuta
Opasni po goli život

Opasni po goli život

Radar pre 26 minuta
Duo Igudesman i Džu sa filharmoničarima svirali koncert za pamćenje u Kolarcu

Duo Igudesman i Džu sa filharmoničarima svirali koncert za pamćenje u Kolarcu

Politika pre 25 minuta
Top 10 božićnih crtanih filmova svih vremena

Top 10 božićnih crtanih filmova svih vremena

Danas pre 3 sata
Dora, aktivistkinja sa poternice, u političkom egzilu zbog lažne optužbe: U Bitef teatru premijera prve predstave nastale u…

Dora, aktivistkinja sa poternice, u političkom egzilu zbog lažne optužbe: U Bitef teatru premijera prve predstave nastale u kontekstu studentskih i građanskih protesta

Danas pre 4 sati