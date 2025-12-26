Opasni po goli život

Radar pre 26 minuta  |  Gorica Mojović
Opasni po goli život

Procenat za kulturu godinama je ispod jedan odsto ukupnog budžeta Republike, mada su nominalno sredstva svake godine povećavana, jer se i ukupan budžet države povećavao. Međutim, povećanje za predstojeću godinu iznosi 86 miliona, tj. 0,5 odsto. Dakle, nula od nule

Ima li smisla pisati o budžetu za kulturu za 2026. godinu, bilo šta analizirati, tumačiti, sabirati? Kultura je u cokuli vlasti kamičak koji treba istresti i smrviti. Opet, nije naodmet ukazati kako se i u budžetu jasno očitavaju elementi ponižavanja i poništavanja kulture. Budžet za 2026. godinu je kao i prethodnih godina tek nešto preko 0,6 odsto. Kad se s brojki podigne zavesa, iza nje se odigravaju drame, vodvilji, tragikomedije. Teško je zaista govoriti o
Otvori na radar.rs

Budžet »

Zaharova: Zelenski nema nameru da vrati dug EU

Zaharova: Zelenski nema nameru da vrati dug EU

NIN pre 7 sati
Marko Janković novi član Gradskog veća

Marko Janković novi član Gradskog veća

Glas Šumadije pre 6 sati
Marko Janković novi član Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima

Marko Janković novi član Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima

Serbian News Media pre 9 sati
Marko Janković novi član Gradskog veća

Marko Janković novi član Gradskog veća

InfoKG pre 10 sati
Ministarstvo kulture odbilo da podrži Nišvilov program posvećen Šabanu Bajramoviću

Ministarstvo kulture odbilo da podrži Nišvilov program posvećen Šabanu Bajramoviću

Novi magazin pre 9 sati
Paketići za decu rođenu vantelesnom oplodnjom: “Deca rođena na ovaj način su dokaz ljubavi i ogromne želje”

Paketići za decu rođenu vantelesnom oplodnjom: “Deca rođena na ovaj način su dokaz ljubavi i ogromne želje”

Pirotske vesti pre 9 sati
Veća podrška osobama sa invaliditetom u 2026. godini - Iz državne kase 500 miliona dinara subvencija

Veća podrška osobama sa invaliditetom u 2026. godini - Iz državne kase 500 miliona dinara subvencija

Ekapija pre 9 sati
Budžet »

Ključne reči

Budžet

Kultura, najnovije vesti »

Kad scena postane živi organizam

Kad scena postane živi organizam

Radar pre 26 minuta
Opasni po goli život

Opasni po goli život

Radar pre 26 minuta
Duo Igudesman i Džu sa filharmoničarima svirali koncert za pamćenje u Kolarcu

Duo Igudesman i Džu sa filharmoničarima svirali koncert za pamćenje u Kolarcu

Politika pre 26 minuta
Top 10 božićnih crtanih filmova svih vremena

Top 10 božićnih crtanih filmova svih vremena

Danas pre 3 sata
Dora, aktivistkinja sa poternice, u političkom egzilu zbog lažne optužbe: U Bitef teatru premijera prve predstave nastale u…

Dora, aktivistkinja sa poternice, u političkom egzilu zbog lažne optužbe: U Bitef teatru premijera prve predstave nastale u kontekstu studentskih i građanskih protesta

Danas pre 4 sati