Opasni po goli život

Procenat za kulturu godinama je ispod jedan odsto ukupnog budžeta Republike, mada su nominalno sredstva svake godine povećavana, jer se i ukupan budžet države povećavao. Međutim, povećanje za predstojeću godinu iznosi 86 miliona, tj. 0,5 odsto. Dakle, nula od nule

Ima li smisla pisati o budžetu za kulturu za 2026. godinu, bilo šta analizirati, tumačiti, sabirati? Kultura je u cokuli vlasti kamičak koji treba istresti i smrviti. Opet, nije naodmet ukazati kako se i u budžetu jasno očitavaju elementi ponižavanja i poništavanja kulture. Budžet za 2026. godinu je kao i prethodnih godina tek nešto preko 0,6 odsto. Kad se s brojki podigne zavesa, iza nje se odigravaju drame, vodvilji, tragikomedije. Teško je zaista govoriti o