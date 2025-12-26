Božićni spektakl u Denveru - Jokićevih 56, produžetak, preokreti i pobeda desetkovanih Nagetsa

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su na svom terenu ekipu Minesote rezultatom 142:138 (32:29, 25:26, 35:23, 23:37, 27:23) u božićnom meču NBA lige, uz 56 postignutih poena i novi tripl-dabl učinak Nikole Jokića.

Posle povrede Kamerona Džonsona Denverova startna petorka spala je na samo dva zdrava člana (Nikola Jokić i Džamal Mari), ali i tako desetkovani Nagetsi su uspeli da obraduju svoje navijače na Božić. Priredili su im pravi praznični spektakl i nezaboravnu utakmicu punu preokreta i uzbuđenja, rešenu tek nakon neplaniranih pet minuta košarke. Teško je i prepričati šta se sve izdešavalo u "Bol areni", ali dovoljno je slikovita činjenica da je Denver u završnici četvrte