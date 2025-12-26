Rusi odbili udar dronova na Volgogradsku oblast; ponovo napadnuta Odesa

RTS pre 9 minuta
Rat u Ukrajini – 1.402. dan. Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su napad ukrajinskog drona na Volgogradsku oblast, izvestile su vlasti te oblasti. Ponovo je napadnuta Odesa, pogođen je infrastrukturni objekat i izbio požar.

07:41 Požar u luci Temrjuk ugašen nakon udara dronova Požar na otvorenom prostoru ugašen je u luci Temrjuk nakon što su ga u noći između 24. i 25. decembra napali ukrajinski dronovi, saopštila je operativna grupa Krasnodarske Pokrajine. Trenutno, stručnjaci otklanjaju posledice, vrši se hlađenje rezervoara kako bi se požar potpuno ugasio. (Izvestija) Napadnuta Odesa, izbio požar U ruskom udaru dronom na infrastrukturni objekat u Odesi, izbio je požar, izvestio je
Zelenski uskoro ide kod Trampa? Ukrajinski predsednik ima "neke nove ideje": Ovo je tačan datum ključnog sastanka dvojice…

Kurir pre 9 minuta
Sastaju se Tramp i Zelenski Ovo je tačan datum: Predsednik Ukrajine putuje u SAD

Blic pre 34 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zaharova: Zelenski nema nameru da vrati dug Evropskoj uniji; Kijev: Neki delovi mirovnog plana spremni

RTV pre 1 sat
Zelenski razgovarao sa američkim izaslanicima Vitkofom i Kušnerom

Danas pre 12 sati
Ključne reči

Evropska UnijaMoskvaUkrajinaRusijaKijevDonald TramppožarVladimir Zelenski

'Izveli smo savršene udare na teroristički ološ koji ubija hrišćane': Tramp

BBC News pre 4 minuta
‘Izveli smo savršene udare na teroristički ološ koji ubija hrišćane’: Tramp

Danas pre 9 minuta
Tramp kaže da su SAD pokrenule "moćne i smrtonosne" napade na mete ISIS u Nigeriji

N1 Info pre 9 minuta
Satirični prikaz Putina: Moskva optužuje nemačkog karnevalskog umetnika zbog uvrede (FOTO)

Danas pre 4 minuta
Evropa bez iluzija: Kako se menja odnos sa SAD posle povratka Donalda Trampa

NIN pre 3 minuta