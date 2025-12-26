Rusi odbili udar dronova na Volgogradsku oblast; ponovo napadnuta Odesa

Rat u Ukrajini – 1.402. dan. Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su napad ukrajinskog drona na Volgogradsku oblast, izvestile su vlasti te oblasti. Ponovo je napadnuta Odesa, pogođen je infrastrukturni objekat i izbio požar.

07:41 Požar u luci Temrjuk ugašen nakon udara dronova Požar na otvorenom prostoru ugašen je u luci Temrjuk nakon što su ga u noći između 24. i 25. decembra napali ukrajinski dronovi, saopštila je operativna grupa Krasnodarske Pokrajine. Trenutno, stručnjaci otklanjaju posledice, vrši se hlađenje rezervoara kako bi se požar potpuno ugasio. (Izvestija) Napadnuta Odesa, izbio požar U ruskom udaru dronom na infrastrukturni objekat u Odesi, izbio je požar, izvestio je