Zelenski objavio kada i gde će se sastati s Trampom; Kremlj: Rusija i SAD nastavljaju dijalog

RTS pre 1 dan
Zelenski objavio kada i gde će se sastati s Trampom; Kremlj: Rusija i SAD nastavljaju dijalog

Rat u Ukrajini – 1.402. dan. U razgovoru delegacija Rusije i Sjedinjenih Država dogovoren je nastavak dijaloga o mirovnom rešenju za Ukrajinu, saopštio je Kremlj. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da će razgovarati sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom na Floridi u nedelju.

Tramp: Nijedna inicijativa Zalenskog ne prolazi dok ja ne odobrim Predsednik SAD Donald Tramp naglasio je da bez njegove saglasnosti ne može da prođe nijedna inicijativa ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. "Videćemo šta ima. On nema ništa dok ja to ne odobrim", rekao je Tramp u intervjuu za Politiko, dodajući da očekuje produktivan sastanak i sa Zelenskim na Floridi u nedelju i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, sa kojim bi uskoro mogao da
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Tramp: Nijedna inicijativa Zalenskog ne prolazi dok ja ne odobrim

UKRAJINSKA KRIZA Tramp: Nijedna inicijativa Zalenskog ne prolazi dok ja ne odobrim

RTV pre 1 dan
Zelenski otkrio rusku taktiku: Koriste opremu postavljenu na stambenim zgradama u Belorusiji kako bi napadali Ukrajinu! Ovako…

Zelenski otkrio rusku taktiku: Koriste opremu postavljenu na stambenim zgradama u Belorusiji kako bi napadali Ukrajinu! Ovako navode dronove!

Kurir pre 2 dana
Zelenski šokirao: Rusi napadaju Ukrajinu sa stambenih zgrada u Belorusiji

Zelenski šokirao: Rusi napadaju Ukrajinu sa stambenih zgrada u Belorusiji

Večernje novosti pre 2 dana
Proizvodnja oružja i municije u Rusiji povećana više od 22 puta

Proizvodnja oružja i municije u Rusiji povećana više od 22 puta

B92 pre 2 dana
Šok: Otkriveni novi detalji ruskih udara - procurila istina

Šok: Otkriveni novi detalji ruskih udara - procurila istina

B92 pre 2 dana
Ruski napad na Harkov: Najmanje dvoje poginulih, osmoro povređenih

Ruski napad na Harkov: Najmanje dvoje poginulih, osmoro povređenih

Kurir pre 2 dana
Putin otkrio neverovatne podatke: Evo koliko je povećana proizvodnja tenkova, avijacije, raketne artiljerije...

Putin otkrio neverovatne podatke: Evo koliko je povećana proizvodnja tenkova, avijacije, raketne artiljerije...

Večernje novosti pre 2 dana
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOEvropska UnijaBelorusijaReferendumMoskvaUkrajinaVašingtonBela kućaRusijaKijevFloridaDonald TramppožarSputnik VVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Surinam: Devetoro poginulih u napadu nožem blizu glavnog grada, među žrtvama i deca

Surinam: Devetoro poginulih u napadu nožem blizu glavnog grada, među žrtvama i deca

Danas pre 53 minuta
Procurilo o čemu su Tramp i Putin pričali telefonom, Zelenskog ovo može ozbiljno da ugrozi: Donald će ga "prodati"?

Procurilo o čemu su Tramp i Putin pričali telefonom, Zelenskog ovo može ozbiljno da ugrozi: Donald će ga "prodati"?

Blic pre 1 sat
(Video) Sudar dva helikoptera u vazduhu, ima mrtvih. Isplivali stravični snimci nesreće iznad Nju Džersija: Oblaci crnog dima…

(Video) Sudar dva helikoptera u vazduhu, ima mrtvih. Isplivali stravični snimci nesreće iznad Nju Džersija: Oblaci crnog dima prekrili grad

Blic pre 1 sat
Tramp razgovarao sa Putinom pre sastanka sa Zelenskim u Palm Biču

Tramp razgovarao sa Putinom pre sastanka sa Zelenskim u Palm Biču

Danas pre 2 sata
Ukrajinski Naftogaz: U ruskom napadu oštećena toplana u Hersonu

Ukrajinski Naftogaz: U ruskom napadu oštećena toplana u Hersonu

Danas pre 3 sata