Zelenski objavio kada i gde će se sastati s Trampom; Kremlj: Rusija i SAD nastavljaju dijalog

Rat u Ukrajini – 1.402. dan. U razgovoru delegacija Rusije i Sjedinjenih Država dogovoren je nastavak dijaloga o mirovnom rešenju za Ukrajinu, saopštio je Kremlj. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da će razgovarati sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom na Floridi u nedelju.

Tramp: Nijedna inicijativa Zalenskog ne prolazi dok ja ne odobrim Predsednik SAD Donald Tramp naglasio je da bez njegove saglasnosti ne može da prođe nijedna inicijativa ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. "Videćemo šta ima. On nema ništa dok ja to ne odobrim", rekao je Tramp u intervjuu za Politiko, dodajući da očekuje produktivan sastanak i sa Zelenskim na Floridi u nedelju i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, sa kojim bi uskoro mogao da