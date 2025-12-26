Emisija Signali: Kakva je budućnost vojvođanskih gradova; RTV1, 20.05 sati

RTV pre 59 minuta  |  RTV
Emisija Signali: Kakva je budućnost vojvođanskih gradova; RTV1, 20.05 sati

NOVI SAD - U kom pravcu se razvijaju vojvođanski gradovi? Da li direktna veza sa Pokrajinskom i Republičkom vladom obezbeđuje i direktan put ka novim kapitalnim investicijama, otvaranju novih fabrika, razvoju komunalne infrastrukture? Koliko sami građani učestvuju u opredeljivanju novca iz lokalnih budžeta, i na šta mogu da računaju u 2026. godini?

O rezultatima u godini na izmaku i planovima za predstojeću, iz četiri ugla, u Signalima govore: Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada, Antonio Ratković, gradonačelnik Sombora, Dražen Đurđić, predsednik Opštine Sremski Karlovci i Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina. Autorka emisije je Aleksandra Popović.
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

"Na balu u Novom Sadu" simfonijski spektakl

"Na balu u Novom Sadu" simfonijski spektakl

RTV pre 1 dan
Noćna mora zbog parčeta kulena Novosađanin jedva preživeo pakao: Tresu vam se ruke, bole vas mišići, sve vas boli Vodite…

Noćna mora zbog parčeta kulena Novosađanin jedva preživeo pakao: Tresu vam se ruke, bole vas mišići, sve vas boli Vodite računa, „pogrešan zalogaj“ može imati i fatalan ishod

Dnevnik pre 4 sati
Konzumacija nedovoljno obrađenog mesa vam može zagorčati praznične dane

Konzumacija nedovoljno obrađenog mesa vam može zagorčati praznične dane

RTV pre 6 sati
PUF: Povećanje cene vode u Zrenjaninu od 339 odsto doneto nezakonito, tražimo poništavanje odluke! Voda u Zrenjaninu...

PUF: Povećanje cene vode u Zrenjaninu od 339 odsto doneto nezakonito, tražimo poništavanje odluke! Voda u Zrenjaninu...

Volim Zrenjanin pre 6 sati
Roditelji đaka: Direktor Jovine gimnazije naložio profesorima dežurstvo tokom praznika i godišnjeg odmora

Roditelji đaka: Direktor Jovine gimnazije naložio profesorima dežurstvo tokom praznika i godišnjeg odmora

Radio 021 pre 5 sati
Roditelji učenika Jovine gimnazije: Direktor naredio profesorima da dežuraju za praznike i to u drugoj školi

Roditelji učenika Jovine gimnazije: Direktor naredio profesorima da dežuraju za praznike i to u drugoj školi

N1 Info pre 6 sati
„Najbizarnija odluka ikada”: Roditelji učenika Jovine gimnazije tvrde da direktor škole tera profesore da dežuraju na Božić u…

„Najbizarnija odluka ikada”: Roditelji učenika Jovine gimnazije tvrde da direktor škole tera profesore da dežuraju na Božić u tuđim školama

Nedeljnik pre 6 sati

Ključne reči

BudžetNovi SadZrenjaninAleksandar PopovićSomborŽarko Mićin

Vojvodina, najnovije vesti »

Emisija Signali: Kakva je budućnost vojvođanskih gradova; RTV1, 20.05 sati

Emisija Signali: Kakva je budućnost vojvođanskih gradova; RTV1, 20.05 sati

RTV pre 59 minuta
Dnevni horoskop za petak, 26. decembar

Dnevni horoskop za petak, 26. decembar

Moj Novi Sad pre 1 sat
"Na balu u Novom Sadu" simfonijski spektakl

"Na balu u Novom Sadu" simfonijski spektakl

RTV pre 1 dan
Noćna mora zbog parčeta kulena Novosađanin jedva preživeo pakao: Tresu vam se ruke, bole vas mišići, sve vas boli Vodite…

Noćna mora zbog parčeta kulena Novosađanin jedva preživeo pakao: Tresu vam se ruke, bole vas mišići, sve vas boli Vodite računa, „pogrešan zalogaj“ može imati i fatalan ishod

Dnevnik pre 4 sati
Konzumacija nedovoljno obrađenog mesa vam može zagorčati praznične dane

Konzumacija nedovoljno obrađenog mesa vam može zagorčati praznične dane

RTV pre 6 sati