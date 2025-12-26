Emisija Signali: Kakva je budućnost vojvođanskih gradova; RTV1, 20.05 sati

NOVI SAD - U kom pravcu se razvijaju vojvođanski gradovi? Da li direktna veza sa Pokrajinskom i Republičkom vladom obezbeđuje i direktan put ka novim kapitalnim investicijama, otvaranju novih fabrika, razvoju komunalne infrastrukture? Koliko sami građani učestvuju u opredeljivanju novca iz lokalnih budžeta, i na šta mogu da računaju u 2026. godini?

O rezultatima u godini na izmaku i planovima za predstojeću, iz četiri ugla, u Signalima govore: Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada, Antonio Ratković, gradonačelnik Sombora, Dražen Đurđić, predsednik Opštine Sremski Karlovci i Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina. Autorka emisije je Aleksandra Popović.