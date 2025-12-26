Obradović: Cedevita će biti motivisana i svežija od nas, navijači da dođu da pomognu

BEOGRAD - Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas pred utakmicu 12. kola ABA lige da je Cedevita Olimpija ozbiljan tim i direktan protivnik za visok plasman i dodao da zbog povreda ima velikih problema u sastavljanju ekipe.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20.30 časova Cedevita Olimpiju u hali "Aleksandar Nikolić". "Cedevita Olimpija je ozbiljan tim i direktan protivnik za visok plasman u ABA ligi. Očekuje nas teška utakmica protiv vrlo motivisanog i svežeg protivnika. Imamo velikih problema u sastavljanju tima, odavno nismo imali zajednički trening svih raspoloživih igrača, ali to je nešto sa čime moramo, i živimo već neko vreme", rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba. On