Obradović: Imamo velikih problema…

Vesti online pre 2 sata  |  B92.net, Vesti online (M. B.)
Obradović: Imamo velikih problema…

Košarkaši Crvene zvezde kalendarsku 2025. godinu završavaju derbijem ABA lige i utakmicom protiv Cedevita Olimpije, a očekivanja pred meč izneo je trener Saša Obradović.

Duel 12. kola grupe B između Zvezde i Cedevita Olimpije igra se u hali “Aleksandar Nikolić”. Crveno-beli žele još jednu pobedu u regionalnoj ligi, ali i revanš za minimalan poraz koji su doživeli u Ljubljani pre mesec dana. Trener Saša Obradović i dalje ima velikih problema sa povredama i umorom igrača, ali je jasan kada je cilj u ovoj utakmici u pitanju. “Cedevita Olimpija je ozbiljan tim i direktan protivnik za visok plasman u ABA ligi. Očekuje nas teška utakmica
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Gde su večiti: Ovako izgleda tabela Evrolige posle 18 kola

Gde su večiti: Ovako izgleda tabela Evrolige posle 18 kola

Sport klub pre 26 minuta
Problem u Crvenoj zvezdi: Oglasio se Saša Obradović!

Problem u Crvenoj zvezdi: Oglasio se Saša Obradović!

Kurir pre 1 sat
"Imamo velikih problema": Saša Obradović se oglasio pred pakleni zadatak, traži podršku navijača

"Imamo velikih problema": Saša Obradović se oglasio pred pakleni zadatak, traži podršku navijača

Mondo pre 56 minuta
Budućnost slomila Megu, neka se spremi Turk Telekom

Budućnost slomila Megu, neka se spremi Turk Telekom

Sport klub pre 3 sata
Bruka košarkaša Partizana u Beogradu Makabi ponizio crno-bele

Bruka košarkaša Partizana u Beogradu Makabi ponizio crno-bele

Dnevnik pre 3 sata
Partizan tone ka dnu: Pogledajte tabelu Evrolige posle bruke u Beogradu

Partizan tone ka dnu: Pogledajte tabelu Evrolige posle bruke u Beogradu

Mondo pre 3 sata
Mitrović pred Zvezdu: "Mi na ovom meču možemo samo da dobijemo"

Mitrović pred Zvezdu: "Mi na ovom meču možemo samo da dobijemo"

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaLjubljanaOlimpijaABA ligaSaša Obradovićsport

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Kameron Pejn nakon prve utakmice u dresu Partizana: Razumljivo je da su navijači bili ljuti

(VIDEO) Kameron Pejn nakon prve utakmice u dresu Partizana: Razumljivo je da su navijači bili ljuti

Danas pre 21 minuta
Muzej košarke u Čačku bez medalja Željka Obardovića i Dragana Kićanovića

Muzej košarke u Čačku bez medalja Željka Obardovića i Dragana Kićanovića

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Tajrik Džons se sukobio sa navijačima Partizana

(VIDEO) Tajrik Džons se sukobio sa navijačima Partizana

Danas pre 2 sata
Superligaš se oglasio: Stefan Babović se povlači sa mesta predsednika OFK Beograda

Superligaš se oglasio: Stefan Babović se povlači sa mesta predsednika OFK Beograda

Danas pre 1 sat
Đoan Penjaroja nakon debakla na debiju: Da bismo promenili situaciju, potreban nam je pravi mentalitet

Đoan Penjaroja nakon debakla na debiju: Da bismo promenili situaciju, potreban nam je pravi mentalitet

Danas pre 2 sata