Obradović: Imamo velikih problema…

Košarkaši Crvene zvezde kalendarsku 2025. godinu završavaju derbijem ABA lige i utakmicom protiv Cedevita Olimpije, a očekivanja pred meč izneo je trener Saša Obradović.

Duel 12. kola grupe B između Zvezde i Cedevita Olimpije igra se u hali “Aleksandar Nikolić”. Crveno-beli žele još jednu pobedu u regionalnoj ligi, ali i revanš za minimalan poraz koji su doživeli u Ljubljani pre mesec dana. Trener Saša Obradović i dalje ima velikih problema sa povredama i umorom igrača, ali je jasan kada je cilj u ovoj utakmici u pitanju. “Cedevita Olimpija je ozbiljan tim i direktan protivnik za visok plasman u ABA ligi. Očekuje nas teška utakmica