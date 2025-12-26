AMSS: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost puteva ka zimskim centrima

Serbian News Media pre 2 sata
AMSS: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost puteva ka zimskim centrima

Poledica se, zbog niskih temperatura, zadržava na putevima, na pojedinim deonicama moguć je tanak, slabo vidljiv ledeni sloj pa se vozači pozivaju da voze oprezno, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Neophodan je oprez preko prevoja Čestobrodica, na putu Boljevac- Knjaževac kao i na putevima područja Kruševca i prilazu Kopaoniku. Dobra je prohodnost puteva koji vode ka zimskim centrima, na kojima se saobraćaj odvija uobičajeno i bez poteškoća. Vlažnost kolovoza sneg do pet centimetara nalazi se na sledećim putnim pravcima prvog prioriteta održavanja: Ivanjica – Javor;Majdanpek – Klokočevac – Štubik; Štubik – Negotin – državna granica sa Bugarskom (granični
