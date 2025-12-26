Petković: Pobeda Srpske liste na izborima brana Kurtijevom teroru i antirpskoj politici

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kazao je danas da je „pobeda Srpske liste“ na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji će biti održani u nedelju, 28. decembra, „brana Кurtijevom teroru i njegovoj antisrpskoj politici“. „Pobeda Srpske liste je garant nastavka sveobuhvatne pomoći države Srbije srpskom narodu na Кosovu i Metohiji, kao i daljeg redovnog isplaćivanja plata i penzija, novih zapošljavanja i nastavka infrastrukturnih i