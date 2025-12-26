"To je nešto sa čime živimo već neko vreme..." Saša Obradović pred meč Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

Večernje novosti pre 3 sata
"To je nešto sa čime živimo već neko vreme..." Saša Obradović pred meč Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izneo je očekivanja pred meč sa Cedevita Olimpijom koji će biti odigran u subotu od 20.30 časova u Beogradu.

FOTO: ATA images Trener Saša Obradović i dalje ima velikih problema sa povredama i umorom igrača, ali je jasan kada je cilj u ovoj utakmici u pitanju. "Cedevita Olimpija je ozbiljan tim i direktan protivnik za visok plasman u ABA ligi. Očekuje nas teška utakmica protiv vrlo motivisanog i svežeg protivnika. Imamo velikih problema u sastavljanju tima, odavno nismo imali zajednički trening svih raspoloživih igrača, ali to je nešto sa čime moramo, i živimo već neko
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Obradović: Imamo velikih problema…

Obradović: Imamo velikih problema…

Vesti online pre 43 minuta
Budućnost slomila Megu, neka se spremi Turk Telekom

Budućnost slomila Megu, neka se spremi Turk Telekom

Sport klub pre 1 sat
Bruka košarkaša Partizana u Beogradu Makabi ponizio crno-bele

Bruka košarkaša Partizana u Beogradu Makabi ponizio crno-bele

Dnevnik pre 2 sata
Partizan tone ka dnu: Pogledajte tabelu Evrolige posle bruke u Beogradu

Partizan tone ka dnu: Pogledajte tabelu Evrolige posle bruke u Beogradu

Mondo pre 2 sata
Mitrović pred Zvezdu: "Mi na ovom meču možemo samo da dobijemo"

Mitrović pred Zvezdu: "Mi na ovom meču možemo samo da dobijemo"

B92 pre 2 sata
Obradović: Cedevita će biti motivisana i svežija od nas, navijači da dođu da pomognu

Obradović: Cedevita će biti motivisana i svežija od nas, navijači da dođu da pomognu

RTV pre 3 sata
"Navijači da dođu da pomognu", Saša Obradović pred duel ABA lige: "Cedevita će biti motivisana i svežija od nas"

"Navijači da dođu da pomognu", Saša Obradović pred duel ABA lige: "Cedevita će biti motivisana i svežija od nas"

Dnevnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaOlimpijaABA ligaSaša ObradovićKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Tajrik Džons se sukobio sa navijačima Partizana

(VIDEO) Tajrik Džons se sukobio sa navijačima Partizana

Danas pre 48 minuta
Superligaš se oglasio: Stefan Babović se povlači sa mesta predsednika OFK Beograda

Superligaš se oglasio: Stefan Babović se povlači sa mesta predsednika OFK Beograda

Danas pre 13 minuta
Đoan Penjaroja nakon debakla na debiju: Da bismo promenili situaciju, potreban nam je pravi mentalitet

Đoan Penjaroja nakon debakla na debiju: Da bismo promenili situaciju, potreban nam je pravi mentalitet

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Nova katastrofa Partizana u Evroligi, Makabi ubedljiv u Areni

(VIDEO) Nova katastrofa Partizana u Evroligi, Makabi ubedljiv u Areni

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Žarko Paspalj ponovo na „udaru“ navijača Partizana

(VIDEO) Žarko Paspalj ponovo na „udaru“ navijača Partizana

Danas pre 3 sata