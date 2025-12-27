Vučić: Ne može se isključiti napad na Srbiju, dogodine otvaramo fabriku dronova

Beta pre 30 minuta

Predsednik države Aleksandar Vučić rekao je danas da, imajući u vidu okruženje u kojem se nalazimo, ne smemo da isključimo mogućnost ataka na teritoriju Srbije i srpski narod" i da je zato neophodno nastaviti snažno da se naoružavamo kako bi vojska bila što jača.

"Nisu oni bez razloga pravili vojne saveze, neprirodne, neprincipijelne i nepristojne, pravili su ih zbog Srbije. Zbog toga moramo da budemo budni, jaki, snažni, ne smemo da dozvolimo da budemo iznenađeni i napadnuti, a da nemamo mogućnost pravog odgovora", rekao je Vučić, prilikom polaganja kamena temeljca za zgradu Ministarstva odbrane i Generalštaba u kasarni "Banjica", nedaleko od Vojnomedicinske akademije.

On je rekao da je mir najvažniji prioritet za Srbiju tako da će se nastaviti ulaganje u odbranu i najavio otvaranje prve fabrike dronova u Srbiji, u martu ili aprilu, najsofisticiranijih, sa jednom stranom silom tako da će proizvodnja biti u našoj zemlji.

Govoreći o novim zgradama, rekao je da će biti na ogromnom prostoru od 50.000 kvadratih metara i da će biti gotove do 2028. godine.

Vučić zabrinut zbog situacije u svetu: Srbija će čuvati mir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas zabrinutost zbog situacije u svetu, ističući da će Srbija "čuvati mir".

U kasarni "Banjica", gde je položio kamen temeljac za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, Vučić je rekao da u svetu "dolazi do velikih tenzija između velikih sila, velikih regionalnih sila".

On je posebno izrazio zabrinutost za, kako je rekao, "sve većim i značajnijim pripremama za sukob Evropa-Rusija".

On je dodao da Srbija mora da bude snažna "zato što se stvari u svetu dešavaju ogromnom brzinom".

"Srbija će čuvati mir", poručio je.

(Beta, 27.12.2025)