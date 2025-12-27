Vučić: Ne može se isključiti napad na Srbiju, dogodine otvaramo fabriku dronova

Beta pre 30 minuta

Predsednik države Aleksandar Vučić rekao je danas da, imajući u vidu okruženje u kojem se nalazimo, ne smemo da isključimo mogućnost ataka na teritoriju Srbije i srpski narod" i da je zato neophodno nastaviti snažno da se naoružavamo kako bi vojska bila što jača.

"Nisu oni bez razloga pravili vojne saveze, neprirodne, neprincipijelne i nepristojne, pravili su ih zbog Srbije. Zbog toga moramo da budemo budni, jaki, snažni, ne smemo da dozvolimo da budemo iznenađeni i napadnuti, a da nemamo mogućnost pravog odgovora", rekao je Vučić, prilikom polaganja kamena temeljca za zgradu Ministarstva odbrane i Generalštaba u kasarni "Banjica", nedaleko od Vojnomedicinske akademije.

On je rekao da je mir najvažniji prioritet za Srbiju tako da će se nastaviti ulaganje u odbranu i najavio otvaranje prve fabrike dronova u Srbiji, u martu ili aprilu, najsofisticiranijih, sa jednom stranom silom tako da će proizvodnja biti u našoj zemlji.

Govoreći o novim zgradama, rekao je da će biti na ogromnom prostoru od 50.000 kvadratih metara i da će biti gotove do 2028. godine.

Vučić zabrinut zbog situacije u svetu: Srbija će čuvati mir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas zabrinutost zbog situacije u svetu, ističući da će Srbija "čuvati mir".

U kasarni "Banjica", gde je položio kamen temeljac za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, Vučić je rekao da u svetu "dolazi do velikih tenzija između velikih sila, velikih regionalnih sila".

On je posebno izrazio zabrinutost za, kako je rekao, "sve većim i značajnijim pripremama za sukob Evropa-Rusija".

On je dodao da Srbija mora da bude snažna "zato što se stvari u svetu dešavaju ogromnom brzinom".

"Srbija će čuvati mir", poručio je.

(Beta, 27.12.2025)

Povezane vesti »

Vučić: Ne može se isključiti napad na Srbiju, dogodine otvaramo fabriku dronova

Vučić: Ne može se isključiti napad na Srbiju, dogodine otvaramo fabriku dronova

Glas Zaječara pre 25 minuta
Vučić: Ne isključujemo mogućnost napada na Srbiju, moramo nastaviti da se snažno naoružavamo

Vučić: Ne isključujemo mogućnost napada na Srbiju, moramo nastaviti da se snažno naoružavamo

Nedeljnik pre 50 minuta
Predsednik Srbije ne isključuje mogućnost napada na zemlju

Predsednik Srbije ne isključuje mogućnost napada na zemlju

Danas pre 30 minuta
Vučić: Ne može se isključiti napad na Srbiju, dogodine otvaramo fabriku dronova

Vučić: Ne može se isključiti napad na Srbiju, dogodine otvaramo fabriku dronova

Radio sto plus pre 15 minuta
Vučić: Ne može se isključiti napad na Srbiju, dogodine otvaramo fabriku dronova

Vučić: Ne može se isključiti napad na Srbiju, dogodine otvaramo fabriku dronova

Serbian News Media pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar Vučić

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Streljajte me zaslužio sam i vratite blokadere

Vučić: Streljajte me zaslužio sam i vratite blokadere

Danas pre 10 minuta
Vučić sa Bocan-Harčenkom razgovarao o energetskoj bezbednosti Srbije i posledicama sankcija SAD

Vučić sa Bocan-Harčenkom razgovarao o energetskoj bezbednosti Srbije i posledicama sankcija SAD

Blic pre 5 minuta
„Ćacilend se pretvara u Božićno selo“: Vučić najavio da će sutra uveče početi uklanjanje šatora, saobraćaj kreće od 2. ili 3…

„Ćacilend se pretvara u Božićno selo“: Vučić najavio da će sutra uveče početi uklanjanje šatora, saobraćaj kreće od 2. ili 3. januara

Nova pre 10 minuta
Sutra uveče počinje uklanjanje šatora sa Trga Nikole Pašića

Sutra uveče počinje uklanjanje šatora sa Trga Nikole Pašića

Sputnik pre 10 minuta
Srbija ostaje okrenuta dijalogu sa svim partnerima: Vučić nakon sastanka sa Bocan-Harčenkom

Srbija ostaje okrenuta dijalogu sa svim partnerima: Vučić nakon sastanka sa Bocan-Harčenkom

Sputnik pre 10 minuta